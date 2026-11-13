Активистка вышла на пикет против поправок об умерщвлении собак в Краснодаре

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Жительница Горячего Ключа Валентина Шостак провела у здания администрации Кубани одиночный пикет против изменений в постановления губернатора об обращении с бездомными животными. По словам активистки, поправки позволят умерщвлять собак, признанных агрессивными, через 10 дней после отлова.

Свою акцию Валентина Шостак проводила сегодня утром в течение полутора часов. Она требовала отменить поправки в постановления губернатора № 324 и № 325, которые регулируют обращение с безнадзорными животными. Документы разработаны во исполнение закона Краснодарского края от 14 октября 2026 года № 5581-КЗ.

На плакате, который держала активистка, было написано: “НЕТ изменениям постановлений 324, 325 губ. края, легализующим убийство собак и жестокое обращение”. Нововведения фактически узаконят массовое умерщвление собак под видом борьбы с агрессией, заявила Шостак “Кавказскому узлу” после пикета.

“Самое ужасное, что там прописано: собак, признанных агрессивными, будут убивать через 10 дней после отлова. Решение об агрессивности будет принимать приют, после чего животных переместят в пункт временного содержания (ПВС) и убьют. Агрессивной могут признать любую собаку, попавшую в отлов, так как она находится в стрессе и закономерно сопротивляется”, – рассказала она.

Пикетчица заявила о попытке провокации

Во время пикета к Шостак подошли несколько сотрудников администрации – расспрашивали о причинах акции и предлагали решить вопрос заявлением на имя губернатора. Шостак ответила, что обязательно направит обращение, но сейчас хочет привлечь внимание общественности к проблеме, так как о готовящихся поправках практически никто не знает.

Один из чиновников сфотографировал активистку и, по ее впечатлению, загрузил снимок в мобильное приложение для распознавания лиц, после чего назвал ее полное имя.

“Он меня сфотографировал в лицо. Затем, пощелкав что-то в своем телефоне, куда он, видимо, вставлял мое фото, он мне сказал: “Валентина Ивановна Шостак, давайте пройдем с нами, и вы напишете заявление”. Он не просил меня представиться, просто показал, что и без того узнал, как меня зовут с помощью какой-то программы. Я поняла, что меня хотели как можно скорее убрать с площади, чтобы никто не видел”, – поделилась Шостак.

После ее отказа свернуть плакат и уйти в здание администрации, к месту пикета подошла женщина, чьи действия активистка расценила как провокационные. Она снимала пикетчицу на видео, и заявляла, что защитники животных должны писать письма в кабинетах, а не стоять в пикетах.

“Я ей ничего не ответила, лишь попросила не провоцировать и не разговаривать со мной, так как я стою в одиночном пикете. Ее затея ничем не кончилась, потому что я не реагировала на претензии и была не против съемки”, – добавила Шостак.

По словам активистки, многие прохожие во время пикета выражали ей поддержку: люди признавались, что ничего не знали о готовящемся документе, благодарили за информацию и говорили о необходимости защитить животных.

Повторный отлов и "гуманное умерщвление"

Шостак предоставила корреспонденту проект постановления губернатора Краснодарского края, подготовленный департаментом ветеринарии края. Она зачитала самые важные, на ее взгляд, изменения в два базовых документа: постановление губернатора от 8 июня 2020 года № 324 “Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснодарского края” и постановление от 8 июня 2020 года № 325 “Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Краснодарского края”.

Согласно тексту проекта и пояснительной записке, изменения позволят отлавливать повторно стерилизованных животных, в том числе с неснимаемыми метками. Это касается мест массового пребывания людей, территорий, где органы местного самоуправления запретили возвращать животных, а также границ тепловых сетей и контейнерных площадок. Таких животных вернут в приюты и выпустят в “иных местах”.

Поступившие в приют животные в течение одного календарного дня проходят осмотр и освидетельствование. Собак с “признаками немотивированной агрессии” или с зафиксированными фактами нападения передадут в пункты временного содержания на карантин сроком 10 дней. После этого их умертвят “гуманными методами”. Как отмечается в пояснительной записке, новые правила вводятся “с целью обеспечения предотвращения причинения вреда жизни и здоровью или имуществу граждан”.

Для пунктов временного содержания вводятся отдельные требования: сплошной забор высотой не менее двух метров с заглублением, крематор на специально отведенной площадке, раздельные вольеры и склады кормов.

Вводится также понятие опеки над животными без владельцев. Физические и юридические лица смогут заключить с приютом договор на размещение и содержание животного, получить сертификат опекуна, навещать питомца и возмещать приюту расходы на его содержание.

Зоозащитники назвали поправки антинаучными и напомнили про федеральный закон

Предложенные поправки антинаучны, считает общественный инспектор Краснодарского края по обращению с животными Арина Хацкевич. Даже она узнала о них случайно. “Усыплять бездомных животных – это борьба с последствиями, а не с причиной их появления”, – заявила Хацкевич “Кавказскому узлу”.

“Уберите всех животных, и через месяц будет то же самое. Почему? Потому что безответственные хозяева постоянно выкидывают своих собак и нежелательное потомство. Начинать нужно с работы с хозяевами: обязательная регистрация, стерилизация, если животное не представляет породной ценности, пресечение самовыгула. Только так мы уменьшим численность безнадзорных собак. Но это огромная просветительская работа. Кто хочет этим заниматься? Правильно, никто. Легче сделать постановление на усыпление и осваивать выделенные миллионы”, – подчеркнула она.

Региональные поправки противоречат федеральному законодательству, указала представитель регионального отделения “Альянса защитников животных” в Краснодарском крае Елена Наседкина, которая лично анализировала документ.

“В октябре был принят краевой закон № 5581, меняющий всю структуру обращения с животными. На федеральном уровне (ФЗ № 498) четко прописано: животные, признанные агрессивными, должны содержаться в приютах пожизненно до естественной смерти или передачи новым владельцам. В Краснодарском крае эта норма не выполнялась ни единого дня, поскольку муниципалитеты не хотят платить за содержание. Теперь же под видом строительства пунктов временного содержания (ПВС) и “эвакуации” животных за город создается механизм бесконечного расхода бюджетных средств на бессмысленную транспортировку туда-сюда”, – отметила Наседкина.

Вывоз стерилизованных собак за черту города создает новые угрозы, считает Наседкина.

“Каждый муниципалитет утвердил перечень мест, где запрещен выпуск животных (по сути, любые жилые зоны). В итоге краснодарских собак вывозят в пригород пачками, создавая там искусственные стаи без кормовой базы. Часть погибает от голода, часть гибнет от рук местных жителей и охотников, а наиболее сильные особи сбиваются в крупные стаи и возвращаются к людям, создавая реальную угрозу. Городские власти просто прячут проблему с глаз долой, создавая идеальные условия для новых покусов”, – заявила она.

Поправки оставляют возможность как спасти собак, так и массово уничтожить их, считают зоозащитники. “Этот закон и эти поправки можно использовать по-разному. Хитрость в том, что они могут как спасти собак, например, через институт опекунства, так и массово уничтожить всех животных. Все будет зависеть от воли конкретных людей [...] руководства муниципалитетов, глав и краевого руководства, ведь этот закон можно повернуть и так, и эдак”, – отметила Наседкина.

Зоозащитники требуют отказаться от карательных мер, соблюдать федеральное законодательство, использовать гуманные методы регулирования численности и ввести реальную ответственность для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу. Одиночный пикет стал одной из первых акций против поправок, но в планах активистов есть новые пикеты и петиции.

“Кавказский узел” пока не располагает комментариями администрации Краснодарского края и департамента ветеринарии по поводу проекта поправок в постановления, касающиеся безнадзорных животных.