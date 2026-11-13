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Кавказский узел

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20:58, 13 ноября 2026

Двое участников свадебного кортежа осуждены за стрельбу на АЗС в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгиевский городской суд Ставропольского края приговорил двоих жителей Ингушетии к двум годам принудительных работ по делу о стрельбе на автозаправке во время свадьбы.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября 2025 года в Москве полиция Ингушетии задержала мужчину, который открыл стрельбу у АЗС у села Яндаре.

Тогда в соцсетях распространилось видео, на котором несколько люксовых автомобилей дрифтуют на проезжей части, в то время как другие владельцы авто стреляют в воздух, в том числе из автоматического оружия. Позже полиция отчиталась о задержании восьми человек.

Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу Адама Аббасова и Алима Угурчиева, сообщила сегодня пресс-служба управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

В суде установлено, что 20 сентября 2025 года Аббасов и Угурчиев, которые отмечали свадьбу знакомых, на территории автозаправочной станции в селе Яндаре Назрановского района Ингушетии несколько раз выстрелили из охолощенных автоматов. Такое поведение было грубым нарушением общественного порядка.

Они признаны виновными в хулиганстве, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Суд приговорил Адама Аббасова и Алима Угурчиева к двум годам принудительных работ. Кроме того, на протяжении этого срока из их заработной платы будет удерживаться 10% в доход государства.

"Кавказский узел" также писал, что в начале ноября жительница Карабулака получила тяжелое ранение в голову и была госпитализирована в реанимационное отделение, где врачи борются за ее жизнь. Согласно одной из версий, женщина случайно была ранена пулей при бесцельной стрельбе из свадебного кортежа. 

В 2020 году духовенство Ингушетии назначило штрафы за длинные свадебные кортежи. Если кортеж с невестой будет включать более четырех автомобилей или его участники будут лихачить, организатор свадьбы должен отдать в пользу бедных до 50 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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