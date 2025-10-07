Открывший стрельбу на АЗС в Ингушетии задержан в Москве

В Москве полиция Ингушетии задержала мужчину, который открыл стрельбу у АЗС у села Яндаре. Об этом сообщает МВД по Республике Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях распространилось видео, на котором несколько люксовых автомобилей дрифтуют на проезжей части, в то время как другие владельцы авто стреляют в воздух, в том числе из автоматического оружия. Позже полиция отчиталась о задержании 8-ых человек.

"Сотрудники ГУ МВД России по СКФО в ходе мониторинга сети Интернет выявили видео, на котором группа граждан, находясь вблизи автозаправочной станции у ингушского села Яндаре, совершала опасные манёвры на машинах, создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения, а один из них вёл беспорядочную стрельбу в воздух предположительно из охолощённого автоматического оружия", - сообщает МВД Ингушетии в своем Telegram - канале.

"Кроме того, сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из МВД России по СКФО и МВД России по городу Москва задержали в столице и доставили в Магас ещё одного участника группового нарушения общественного порядка в селе Яндаре – 24-летнего уроженца Нового Уренгоя, проживающего в Москве", - уточнило ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что духовенство Ингушетии назначило штрафы за длинные свадебные кортежи. Если кортеж с невестой будет включать более четырех автомобилей или его участники будут лихачить, организатор свадьбы должен будет отдать в пользу бедных до 50 тысяч рублей, постановило ингушское духовенство.