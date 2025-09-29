×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
18:13, 29 сентября 2025

Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии

Автоматная стрельба на автозаправке в Ингушетии. 29 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/24363

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ингушетии установили личности участников свадебного кортежа, устроивших массовый дрифтинг со стрельбой из автоматов рядом с федеральной трассой.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях распространилось видео, на котором днем несколько люксовых автомобилей дрифтуют на проезжей части, в то время как другие владельцы авто стреляют в воздух, в том числе из автоматического оружия. 

Полиция в ходе мониторинга интернета выявила публикации с видеозаписью, на которой около 20 машин находится на территории АЗС в Яндаре и неизвестные стреляют в воздух из стрелкового оружия. Там же водители BMW и Mercedes устроили массовый дрифт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы республики.

"По нарушителям была дана ориентировка по СКФО, в результате чего установлены и доставлены в полицию 8 участников события, среди которых владельцы и водители люксовых авто. На задержанных составлены административные протоколы. Автомобили доставлены на территорию ОМВД по Назрановскому району", - информирует агентство со ссылкой на силовиков.

Установлено, что стрельба велась из автомобиля Mercedes-Benz. На находившегося за рулем жителя Назрани составлен административный материал. Из машины изъято охолощенное оружие, которое направлено на исследование. В стрельбе подозревается 25-летний москвич, устанавливаются другие лица, причастные к нарушению, уточняет агентство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что духовенство Ингушетии назначило штрафы за длинные свадебные кортежи. Если кортеж с невестой будет включать более четырех автомобилей или его участники будут лихачить, организатор свадьбы должен будет отдать в пользу бедных до 50 тысяч рублей, постановило ингушское духовенство.

Автор: Кавказский узел


