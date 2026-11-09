Жители Плиево добились внимания чиновников к проблеме с газопроводом

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Глава Назрановского района выехал на ремонтируемый участок газопровода в Плиево, где ранее при взрыве газа пострадал человек, и взял ход работ на личный контроль, рапортовали власти. Ранее жители Плиево записали коллективное видеообращение к главе Ингушетии, в котором пожаловались, что на могут добиться от местных чиновников надлежащего внимания к ремонту газовой трубы после взрыва.

Жители села Плиево Назрановского района Ингушетии записали коллективное видеообращение к главу республики Махмуду-Али Калиматову и гендиректору ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберту Льянову, в котором раскритиковали чиновников и газовиков за отсутствие реакции на проблему с газопроводом.

Сельчане в видеообращении попросили руководство газовой службы прислать специалистов и выяснить, кто отвечает за газопровод у дороги к республиканскому онкологическому диспансеру. По словам выступившего от имени сельчан мужчины, ни местная администрация, ни газовая служба не признают трубу своей, хотя она обслуживает три медучреждения. На кадрах видна глубокая траншея с трубами вдоль дороги, по которой продолжают ездить машины.

"Мы неделю не можем разобраться с этой линией", – сказал сельчанин на кадрах видео, которое 7 ноября опубликовал Instagram*-паблик chp_ingushetia.

На видео несколько мужчин стоят у дороги. Камера показывает глубокую траншею вдоль проезжей части. На дне видны трубы, местами скопилась вода. По краям лежат отвалы земли и обломки асфальта. Мимо траншеи проезжают автомобили, в одном из кадров видна машина скорой помощи.

Утром 26 октября в селе Плиево на улице С. Х. Плиева загорелся одноэтажный магазин. Огонь охватил 420 кв. метров, из здания спасли одного человека, сообщило в тот же день на своем сайте управление МЧС по Ингушетии. По предварительной версии, взрыв газа и пожар в магазине были связаны с утечкой из подъездной газовой трубы.

Администрация Назрановского района отчиталась, что на улице, ведущей к онкодиспансеру, началась замена газовых труб. На участок выехал глава района Мухарбек Аушев вместе с представителями администрации Плиево и газовой службы. Отчет властей 8 ноября привела газета "Ингушетия".

В публикации уточняется, что ранее на этом участке произошел взрыв газа, при котором пострадал человек и сгорел магазин. Аушев пообещал лично контролировать замену труб на всех этапах, отметило издание.

Этот отчет властей также 8 ноября привел Instagram*-паблик news_ingushetii, на который подписаны около 318,4 тысячи пользователей. На 12.30 мск 9 ноября этот пост набрал 42 отметки "Нравится" и девять комментариев.

Жители Ингушетии в комментариях раскритиковали чиновников за запоздалую реакцию. "Начальник… Одни начальники, и все у траншеи. И пока не пошумят в сети, на частые жалобы не реагируют. А зачем они тогда?" – написал пользователь luiza55618.

"До сих пор где он был?" – спросил пользователь svsv_.in.

"Начал работать, их сначала надо умолять, потом угрожать. Но все равно спасибо, что лично вышли начальники", – отметил marik.111.

Другие комментаторы высмеяли съемку чиновников у траншеи. "Любимая тема наших чиновников – фотосессия рядом с траншеей, правда, забыли бедолагу с лопатой в траншею поставить", – написал bashirm0502.

"Один работает, десять стоят. Советчики", – отметил magomed.6713.

"Обязательно нужно нервы людям потрепать, а потом совершить подвиг с экскаватором", – написал shanhsali.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ингушетии неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными сетями. Так, 12 октября житель Назрани сообщил, что воду в населенном пункте отключили без предупреждения, а администрация и "Водоканал" проигнорировали обращения сельчан. Местные жители, обсуждая его жалобу, рассказали, что из-за перебоев привыкли запасать воду.

15 мая жители Сунжи пожаловались на прорывы водопровода в одних и тех же местах. После очередной аварии вода несколько дней текла по обочине к частным домам, а горожане сами поставили знак, чтобы машины не попадали в канаву.