Дело Мохамада Могушкова об убийстве педагога во Франции дошло до суда

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Специальный суд присяжных по террористическим преступлениям начал рассматривать дело уроженца Ингушетии Мохамада Могушкова, который в 2023 году в лицее в Аррасе убил учителя Доминика Бернара.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2024 года обвиняемый по делу об убийстве учителя в школе города Аррас во Франции уроженец Ингушетии Мохамад Могушков впервые дал показания в суде. Он заявил, что намеренно совершил убийство педагога, так как образовательные учреждения формируют идеологию.

13 октября 2023 года в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова. 16 октября стало известно, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после этого преступления. Посольство России в ответ заявило, что власти Франции фактически свернули сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере. Мохамад Могушков, которому были предъявлены обвинения в убийстве учителя, сначала отказывался разговаривать со следователями, вместе с ним были арестованы его младший брат и кузен. Отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к делу о терроризме, отметили 19 октября 2023 года французские СМИ. Они также уточнили, что семья приехала во Францию из Ингушетии, а не из Чечни, как это сообщалось ранее.

Уроженец Ингушетии Мохамад Могушков предстанет перед специальным судом присяжных за убийство учителя Доминика Бернара в школе города Аррас. Суд рассматривает преступления террористического характера, сообщает сегодня "Коммерсант".

13 октября 2023 года российский гражданин, уроженец Ингушетии Мохамед Могушков, вооруженный двумя ножами, ворвался в лицей Гамбетта-Карно в Аррасе. Его жертвой стал 57-летний Доминик Бернар, преподаватель французского языка и литературы. Еще трое сотрудников школы получили ранения. Нападение продолжалось около десяти минут.

До этого Могушков уже находился в поле зрения французских спецслужб из-за своей приверженности радикальному исламизму. В опубликованном перед атакой видео он принес присягу террористической организации "Исламское государство"*.

По мнению следствия, теракт стал результатом заранее обдуманного замысла и тщательной подготовки, которая включала, в частности, разведку местности и приобретение ножей. Следователи полагают, что, выбирая цели и планируя детали атаки, нападавший стремился "продемонстрировать свою ненависть к западному образу жизни в целом и к школе в частности", передает французское издание La Depeche.

Во время допросов Мохаммед Могушков заявил, что выбрал учителя своей целью, чтобы нанести удар по "демократии - в продолжение террористических актов, совершенных ранее во Франции". При этом, в отношении брата и кузена вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью Доминика Бернара. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

Нападение Могушкова на учителя, предположительно, было приурочено к годовщине аналогичного преступления: 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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