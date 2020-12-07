Абдулака Анзорова похоронили в Чечне

07 декабря 2020, 00:50

Уроженца Чечни Абдулака Анзорова, который обезглавил в пригороде Парижа учителя истории и географии Самуэля Пати и был застрелен, похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района. На время похорон въезд в село был заблокирован.

Как писал "Кавказский узел",16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак Анзоров. Во Франции Анзорову был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шесть из которых уже отпущены, были его родственники.

Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила убийство учителя. Это сделал и глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав не акцентировать внимание на национальности Анзорова. Французское общество шокировано убийством учителя, в котором заподозрен чеченец, и это может привести к ухудшению отношения к выходцам из Чечни, считают политолог Алексей Малашенко и исламовед Леонид Сюкияйнен. Этого не произойдет, если не будет делаться акцент на национальности преступника, уверен кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

В Урус-Мартановской районе Чечни похоронили с почестями Абдулака (Абдуллаха) Анзорова. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских, сообщает 6 декабря Telegram-канал Baza, не указывая село, где состоялись похороны.

Тело Анзорова было доставлено из Франции 5 декабря.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Baza, группа мужчин, некоторые из которых в защитных масках, сопровождает нескольких человек, которые несут по заснеженному кладбищу завернутое тело. Все они скандируют по-чеченски.

По данным оппозиционного властям Чечни Telegram-канала 1ADAT, Анзорова похоронили в селе Шалажи. "Как только тело прибыло, было объявлено, что село закрывается на карантин. В село никого не пускают, кроме тех, кто прописан там [...] Также запрещено снимать похороны, военные также ходят среди толпы и проверяют, снимает ли кто. Если видят, что снимают, то отбирают телефон", - утверждают авторы канала, на котором были опубликованы три коротких видеоролика с похорон.

В официальных чеченских СМИ сведений о похоронах Анзорова и блокировании села Шалажи по данным на 00.53 сегодня, 7декабря нет.