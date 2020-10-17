Аналитики поспорили о возможных последствиях убийства учителя во Франции для чеченцев

17 октября 2020, 21:05

Французское общество шокировано убийством учителя, в котором заподозрен чеченец, и это может привести к ухудшению отношения к выходцам из Чечни, считают политолог Алексей Малашенко и исламовед Леонид Сюкияйнен. Этого не произойдет, если не будет делаться акцент на национальности преступника, уверен кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен школьный учитель, демонстрировавший ученикам карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Он успел опубликовать фото отрезанной головы в Twitter, где имел ник Tchetchene_270. По неофициальным данным, это 18-летний Абдулак Анзоров - проживавший во Франции гражданин России чеченского происхождения, родился он в Москве. Убийство квалифицировано как преступление террористического характера. По этому делу задержаны девять человек, шесть из которых представители чеченской диаспоры.

В январе 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек. Занимая левые и светские позиции, этот журнал несколько раз публиковал карикатуры на ислам и лично пророка Мухаммада, за что подвергался критике со стороны мусульман. Во многих странах прошли акции памяти погибших, но в Грозном, напротив, провели акцию "Мы любим Мухаммада". Власти Чечни заявили, что в митинге приняли участие более миллиона человек при населении республики 1,3 миллиона. В ноябре 2015 года Ленинский районный суд Грозного признал страницу в социальной сети Twitter журнала Charlie Hebdo запрещенной на территории России. В сентябре 2020 года журнал переиздал карикатуры на пророка Мухаммада, после чего глава Духовного управления Чечни Салах Межиев проклял редакцию Charlie Hebdo.

Аналитики поспорили о возможных последствиях убийства учителя для чеченцев

Теракт во Франции, безусловно, приведет к ухудшению отношения к чеченцам, как живущим в этой стране, так и к пытающимся получить там убежище, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко.

«Их и так там не очень любят, а теперь общественное мнение будет раздражено еще больше. Эта история может аукнуться чеченцам по всей Европе - их будут хуже принимать, а, может, и начнут высылать», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт.

Ординарный профессор факультета права НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен уверен, что отношение к чеченцам во Франции может измениться в худшую строну, поскольку французское общество, не извлекшее уроков из предыдущих инцидентов такого рода, шокировано произошедшим.

«Для французов демонстрация карикатур – просто проявление свободы слова, ничего особенного. Они не извлекли никаких уроков из предыдущих инцидентов подобного характера и искренне не понимают, что может взволновать в этих карикатурах настолько, что человек может пойти на убийство. Теперь будут говорить, что этот теракт - еще одно проявление дикости мусульманских народов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» профессор.

Он добавил, что категорически не одобряет действий убийцы, «поскольку ислам и шариат ни в одном из разделов не одобряют подобных действий».

Очень много зависит от того, будет ли делаться акцент на национальности преступника, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. «Если подобный акцент будут делать, отношение к чеченцам, безусловно, изменится», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Большинство представителей французского общества отнесутся к тому, что к убийству, возможно, причастен чеченец, спокойно, уверен президент международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслан Кутаев.

«Во Франции, как и в других странах, есть люди, готовые представить действия одного человека как коллективные, или действия какой-то организации. Но я полагаю, что большинство французов поймут это правильно: молодой человек учился в школе, где и увидел карикатуры, на которых пророк Мухаммед показан в неприглядном виде. Это оскорбило чувства этого молодого мусульманина (здесь важна не национальная, а религиозная составляющая), и он пошел на это преступление» - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Кутаев.

Этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, напротив, счел, что отношение к чеченцам не изменится. «Думаю, что отношение никак не изменится, поскольку человек с предрассудками будет думать о них плохо, а человек широко мыслящий, толерантный понимает, что национальность преступника большой роли не играет, что в любом народе есть мерзавцы, а есть хорошие, нормальные люди — и их большинство», - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» Арутюнов.

Причиной подобных преступлений является отсутствие эффективной адаптации переезжающих в другие страны людей, считает автор блога «Кавказского узла» BERG...man Tbilisi. «Не работают эффективно плавильные котлы Европы. Думаю, тоже самое касается плавильных котлов США и России», - написал он в сегодняшнем посте «"Чеченский след" в обезглавливании учителя под Парижем? Макрон и радикальный ислам». По мнению блогера, люди другой религии и идеологии, приезжая в другие страны, часто не адаптируются и «живут в своём замкнутом пространстве, в своем мирке, ненавидя окружающих и их нормы, комфорт, поведение». «Более того, ненавидят они более успешных европейцев за то, что те значительно опережают их в карьерном и социальном плане, и свою обиду могут выместить лишь агрессией. […] Разумеется, речь не обо всех. Часть адаптируется и является обычными гражданами этих стран. Но очень многие не могут перебороть комплекс и деградируют, вызывая нередко усмешки в старомодности, карикатурности и ущербности, даже у себя на родине», - указывает блогер.

На действия убийцы вряд ли повлияло проклятие Межиева в адрес Charlie Hebdo

Все опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» аналитики сошлись на том, что учитель стал жертвой просто потому, что он был достижимым объектом для убийцы. «Его убили потому, что он поддерживал и популяризировал контент, неприятный для мусульман», - подчеркнул Алексей Малашенко. Леонид Сюкияйнен заметил, что учитель «был тем, до кого убийца смог дотянуться». По мнению Сергея Арутюнова, учитель «был первым, кто попался убийце».

Ахмет Ярлыкапов же счел, что убийца был по-своему логичен. «Человек распространял - распространение тоже считается сознательной деятельностью по пропаганде оскорблений пророка», - отметил он. Руслан Кутаев заметил, что террорист «вряд ли искал источник этих карикатур». «Он даже не думал об этом. Для него источник - тот, кого он видит, он является «врагом», которому выносится приговор», - заявил Кутаев.

При этом аналитики высказали различные мнения относительно того, оказало ли на убийцу проклятие в адрес Charlie Hebdo, опубликованное в начале сентября муфтием Чечни.

Так, Алексей Малашенко заявил, что это никак не повлияло на убийцу. Ахмет Ярлыкапов отметил, что чеченцы, живущие вне пределов Чечни, «довольно скептично» относятся к чеченским функционерам, в том числе религиозным, и к их заявлениям. «И здесь мог сработать собственный мотив убийцы - он решил, что оскорбляют пророка, а могли сработать и иные скептические высказывания в отношении этих карикатур - в том числе из европейских исламских кругов», - подчеркнул он.

Обращение муфтия Чечни могло повлиять на молодого человека в случае, если он выбрал того в качестве духового руководителя, отметил Руслан Кутаев. «Но с тем же успехом это может быть следствие неуравновешенности или глубоких убеждений самого юноши, а не проектом его единоплеменников или единоверцев», - заметил он.

Леонид Сюкияйнен, затруднившись сказать, насколько это проклятье повлияло на убийцу, подчеркнул, что ответственный религиозный лидер должен понимать, к чему могут привести его слова и не бросаться проклятиями. Сергей Арутюнов со своей стороны, заметив, что любое проклятие на что-то влияет, отметил, что скорее на ситуацию повлияло само распространение карикатур. «Карикатуры что на Мухаммеда, что на Саваофа, что на Лао-цзы распространять не стоит - хотя бы с точки зрения хорошего тона. Оскорблять чувства верующих не надо», - подчеркнул он.

Чеченская диаспора ранее высказывала опасения, что власти Франции могут ограничить предоставление убежища землякам

Отметим, что чеченская диаспора в Европе осудила убийство учителя. "Наша ассамблея с большой твердостью осуждает это преступление и вновь заявляет о неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия. Ни одна община не может нести ответственность за отдельные акты, совершаемые ее соотечественниками", – говорится в заявлении Ассоциации уроженцев Чечни в Европе.

Ранее представители чеченской диаспоры высказывали обеспокоенность тем, что власти Франции могут ограничить предоставление убежища их землякам после августовского инцидента в городе Сен-Дизье, когда силовики задержали 16 выходцев из Чечни, трое из которых были обвинены в организации преступного сообщества и подготовке вооруженной мести за земляка. За два месяца до этого, 14 июня, в Дижоне в столкновениях между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения пострадали 20 человек. Поводом для конфликта было названо избиение торговцами наркотиками 16-летнего юноши из чеченской общины.

Историк и журналист Майрбек Вачагаев, живущий в Европе, тогда также отмечал, что подобные беспорядки с участием кавказцев обостряют отношение властей, в частности, к представителям чеченской диаспоры. По его мнению, событие в Сен-Дизье было незначительным, однако вызвало жесткую реакцию главы МВД Франции. "Теперь власть пересмотрит свое отношение к просителям убежища. Выбирая страну, каждый должен быть готов переключиться на признание законов страны, которая дает тебе статус убежища", – сказал Вачагаев.

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала в марте 2016 года правозащитница Саша Кулаева в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?". "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.