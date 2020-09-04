Муфтият Чечни проклял Charlie Hebdo за карикатуры на пророка Мухаммада

04 сентября 2020, 14:30

Глава Духовного управления Чечни Салах Межиев ругательствами и проклятием отреагировал сегодня на повторную публикацию французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммада. Читатели чеченских пабликов в Instagram поддержали муфтия, выказав удивление отсутствием реакции Рамзана Кадырова.

Как писал Кавказский узел", в январе 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции сатирического журнала Charlie Ebdo в Париже были убиты 12 человек. Занимая левые и светские позиции, журнал несколько раз публиковал карикатуры на ислам и лично пророка Мухаммада, за что подвергался критике, в том числе со стороны мусульман. Во многих странах, в том числе в Армении и Франции, прошли акции памяти погибших, но в Грозном, напротив, провели акцию "Мы любим Мухаммада". Власти Чечни заявили, что в митинге приняли участие более миллиона человек при населении республики в 1,346 миллиона. Интернет-пользователи подвергли сомнению данные о столь массовом участии в митинге.

В ноябре 2015 года Ленинский районный суд Грозного признал страницу в социальной сети Twitter журнала Charlie Hebdo запрещенной на территории России. В свою очередь, Charlie Hebdo в 2017 году посвятил серию карикатур теме преследования представителей ЛГБТ в Чечне. Персонажем одной из карикатур стал глава Чечни Рамзан Кадыров. После этого прокуратура Шалинского района Чечни потребовала заблокировать интернет-ресурс, где были опубликованы рисунки в поддержку журнала Charlie Hebdo - эти изображения, по мнению надзорного ведомства, способны оскорбить чувства верующих и привести к разжиганию розни.

Муфтий Чечни Салах Межиев резко отреагировал на переиздание журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммада. "Это не просто очередное безответственное деяние сотрудников редакции, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака Запада на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. <...> журнал тиражирует публикации экстремистского толка, дьявольски подталкивая людей к разжиганию идеологической ненависти и религиозной вражде", – говорится в заявлении Межиева, опубликованном сегодня на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.

Муфтият проклял редакцию журнала. "От имени всего Духовного управления мусульман Чеченской Республики мы проклинаем вас – шайтаны, сатанисты. <...> Вы очень низкие, подлые люди, вы являетесь двуногими существами, ибо животными вас назвать нельзя – они [ведь] невиновны и невинны. <...> Горите вы в аду! Будьте вы прокляты!" – говорится в публикации.

К 14.30 мск 4 сентября публикация собрала 665 "лайков" и 21 комментарий. У паблика муфтията 123 тысячи подписчиков. Комментаторы поддержали муфтия. "Да накажет их Всевышний Аллах скорым рассчетом!" – написала vishnia8665.

Пользователи Instagram ждут реакции Кадырова

Карикатуры на пророка Мухаммада были опубликованы в номере Charlie Hebdo 2 сентября. В тот же день об этом сообщил Instagram-паблик "ЧП Грозный_95", сопроводив публикацию фотографией фрагмента обложки журнала. На обложке указано, что это те самые карикатуры, что публиковались в январе 2015 года. "Пусть Всевышний как можно скорее воздаст им по заслугам!" – написал по-чеченски автор публикации в "ЧП Грозный_95".

К 14.30 мск 4 сентября публикация собрала 249 "лайков" и 63 комментария. У паблика муфтията 70,4 тысячи подписчиков. Пользователи соцсети также резко негативно оценили новость о повторном появлении этих карикатур на страницах журнала. "Будь проклят [тот], кто это делает", – написал guroba_1980_mansur, предвосхитив сегодняшнее заявление муфтията. "Вот их сейчас накажут, а потом будут говорить: ислам [это] террор. Сами провоцируют", – высказался arbi_shaykh.

Комментаторов удивило, что от властей Чечни не последовало немедленной реакции на публикацию карикатур. "А ведь есть тот, кто говорит, что может "достать любого". Где он?! Но он, видимо, только против тех, кто против него [лично], а не религии", – написал iibragim_0011. "Аминь. Кто-нибудь из влиятельных обязан выступить", – согласился grozali__.

Рамзан Кадыров ранее озвучивал угрозы в адрес тех, кто поддержал Charlie Hebdo после теракта 2015 года. Так, глава Чечни назвал своим личным врагом Михаила Ходорковского, который заявил, что на теракт в Париже СМИ должны отреагировать, перепечатав карикатуры на пророка Мухаммада. Кадыров также сделал заявление в адрес главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в связи с опросом на сайте радиостанции на тему того, следует ли изданиям печатать карикатуры на пророка Мухаммада в ответ на теракт в редакции французского журнала Charlie Hebdo. Кадыров заявил, что "найдутся те, кто призовет Венедиктова к ответу".

Журнал Charlie Hebdo упоминался в деле об убийстве Бориса Немцова. Сразу после убийства оппозиционного политика следствие рассматривало, среди прочего, версию мести за поддержку Борисом Немцовым журналистов французского еженедельника, опубликовавших карикатуры на пророка Мухаммеда. В окончательную редакцию обвинения эта версия не вошла.

Отметим также, что французские силовики отреагировали на нападение на офис Charlie Hebdo в 2015 году арестами этнических чеченцев. Среди тех, кто тогда был задержан, оказалась, в частности, Хамзан Умарова, известная во Франции публикациями о нарушениях прав человека в Чечне. О предъявлении каких-то обвинений задержанным тогда выходцам из Чечни впоследствии не сообщалось.

Рамзан Кадыров, по состоянию на 14.30 мск 4 сентября, не разместил на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram комментариев относительно повторной публикации карикатур на пророка Мухаммада.