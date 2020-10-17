Шесть этнических чеченцев задержаны после убийства учителя во Франции

17 октября 2020, 16:24

По делу об убийстве учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин задержаны девять человек, шесть из которых представители чеченской диаспоры, сообщил источник в судебной системе Франции. Член Совета Федерации Константин Косачев призвал Москву осудить теракт, в совершении которого заподозрен гражданин России.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен школьный учитель истории и географии Самуэль Пати, демонстрировавший ученикам карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца успел опубликовать фото отрезанной головы в Twitter, где он имел ник Tchetchene_270. При задержании он кричал "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. По неофициальным данным, это 18-летний Абдулак Анзоров - проживавший во Франции гражданин России чеченского происхождения, родился он в Москве. Источник в судебных органах сообщил, что французская полиция задержала четверых человек, в том числе несовершеннолетнего - все они родственники застреленного полицией.

Французская полиция в связи с расследованием убийства учителя взяла под стражу еще пять человек. Двое из них - родители одной из студенток колледжа, где преподавал Самуэль Пати. Еще трое - из окружения предполагаемого убийцы, но, в отличие от первых четырех задержанных, не связанные с ним родством. Из девяти задержанных по меньшей мере шесть являются представителями чеченской диаспоры, сообщила сегодня французская газета Le Monde.

По данным издания, предполагаемый убийца проживал в 90 километрах от Конфлан-Сент-Онорин, в городе Эвре. Он никогда не был учеником убитого, а также не попадал в поле зрения полиции как радикал.

Публикация фотографии отрезанной головы пользователем Tchetchene_270 сопровождалась обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону. "Во имя Аллаха, самого милосердного <...> Макрону, вождю неверных. Я казнил одного из ваших адских псов, который осмелился принизить Мухаммада", - приводится перевод сообщения в сегодняшней публикации "Медузы".

Эммануэль Макрон еще в день убийства отреагировал на инцидент, назвав случившееся "атакой на наши ценности". "Один из наших сограждан был убит сегодня, потому что обучал старшеклассников свободе слова, свободе верить или не верить. Наш соотечественник подвергся трусливому нападению, стал жертвой исламистской атаки", - перевел сегодня слова президента Франции "Интерфакс".

Российский сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал и российские власти дать "исчерпывающие оценки" теракту, если подтвердится, что его совершил гражданин России. "Подчеркну — оценки, а не разъяснения. Решительное дистанцирование и осуждение. Потому что тогда он не чеченец и он не россиянин, что бы ни было указано в его документах. Мы другие — и в Чечне, и в любом субъекте Российской Федерации", — написал Косачев сегодня на своей странице в Facebook.

Напомним, что чеченская диаспора в Европе осудила инцидент. "Наша ассамблея с большой твердостью осуждает это преступление и вновь заявляет о неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия. Ни одна община не может нести ответственность за отдельные акты, совершаемые ее соотечественниками", – говорится в заявлении Ассоциации уроженцев Чечни в Европе.