Источники озвучили подробности дела об убийстве учителя во Франции

21 октября 2020, 11:27

Предполагаемый убийца французского учителя Самюэля Пати, чеченец Абдулак Анзоров, получил информацию о жертве за 300 евро, сообщили источники. Сегодня двое несовершеннолетних, подозреваемых в передаче информации убийце, и еще пять человек предстанут перед судом.

Как писал "Кавказский узел", по делу об убийстве французского учителя Самюэля Пати были задержаны 16 человек. Вечером 20 октября шестеро из них были отпущены - в их числе родители, дедушка и младший брат обвиняемого в убийстве, Абдулака Анзорова. Под стражей остались, в частности, отец ученика, который критиковал Самуэля Пати, и несколько учащихся школы, где работал учитель.

Сегодня перед судом предстанут семь задержанных, со ссылкой на источники в судебной системе сообщило агентство France-Presse. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе, отец Анзорова, активно критиковавший Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.

Ранее, по данным источника французского телеканала BFMTV, один из находящихся под стражей учащихся подтвердил следователям, что получил от предполагаемого убийцы деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя. Убийца пришел к школе, где преподавал Самюэль Пати, с 300 евро наличными, передала радиостанция Europe 1.

Убитый преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. Муфтият Чечни в сентябре проклял этот журнал за карикатуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство Пати, но назвал неуважительное отношение к исламу провокацией. В Европе достаточно много тех, кто симпатизирует Кадырову, и Абдулак Анзоров мог попасть под их влияние, отметил глава французской ассоциации чеченцев Джамбулат Сулейманов. Чеченская молодежь в Европе восприимчива к пропаганде Рамзана Кадырова, который шельмовал авторов карикатур на пророка Мухаммеда, считает знакомый семьи обвиняемого в убийстве учителя в Париже, чеченский беженец Магомед.

20 октября в Париже прошел марш в память о Самюэле Пати, а депутаты Национального собрания Франции в связи с резонансным убийством провели минуту молчания. Сегодня во дворе университета Сорбонны состоится национальная церемония прощания с Самюэлем Пати, передали "Вести".

Министерство образования объявило, что Пати посмертно наградят Орденом почетного легиона – высшей государственной наградой Франции. "Он станет командором Академических пальм, что символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования. Его жертва, конечно, стоит такого признания", - процитировал министра образовании Франции Жана-Мишеля Бланке "Интерфакс".