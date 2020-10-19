Число задержанных по делу об убийстве французского учителя выросло до 15

19 октября 2020, 21:26

Под стражей по делу об убийстве в Париже учителя Самуэля Пати, в котором обвиняется выходец из Чечни, находятся 15 человек. В их числе четверо учащихся школы, где работал убитый.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати. Предполагаемый убийца при задержании кричал "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался проживавший во Франции гражданин России чеченского происхождения 18-летний Абдулак Анзоров. 17 октября по этому делу были задержаны девять человек, шесть из которых представители чеченской диаспоры. Убийство квалифицировано как преступление террористического характера.

О том, что в рамках расследования убийства учителя были задержаны и арестованы 15 человек, сообщил сегодня источник в судебных органах. По его словам, четверо из них являются учениками школы, где работал убитый, пишет Le Parisien.

Один из находящихся под стражей учащихся подтвердил, что получил от предполагаемого убийцы деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя, передает телеканал BFMTV.

Убитый преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Ранее сообщалось, что в числе задержанных родственники Анзорова - отец, мать и дедушка, а также его 17-летний брат.