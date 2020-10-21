Пропаганда Кадырова повлияла на радикализацию чеченской молодежи в Европе

21 октября 2020, 03:03

Чеченская молодежь в Европе восприимчива к пропаганде Рамзана Кадырова, который шельмовал авторов карикатур на пророка Мухаммеда, считает знакомый семьи обвиняемого в убийстве учителя в Париже, чеченский беженец Магомед. В Европе достаточно много тех, кто симпатизирует Кадыровау и Абдулак Анзоров мог попасть под их влияние, отметил глава французской ассоциации чеченцев Джамбулат Сулейманов.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати. Убитый преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Власти Франции начали более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете и готовятся выслать из страны более 200 радикалов.

17 октября по делу об убийстве французского учителя были задержаны девять человек, шесть из которых - представители чеченской диаспоры. Убийство квалифицировано как преступление террористического характера. 19 октября стало известно о задержании 15 человек, а 20 октября - о задержании 16, шесть из которых были отпущены на свободу. Предполагаемый убийца при задержании кричал "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался проживавший во Франции гражданин России чеченского происхождения 18-летний Абдулак Анзоров.

Родственники не заметили радикальных взглядов у Абдулака Анзорова

Родственники обвиняемого в убийстве учителя не заметили радикализацию взглядов Абдулака Анзорова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» беженец, проживающий во Франции, ранее работавший в частном охранном предприятии l’Azuréene, Магомед. По его словам, он знал отца и дядю Анзорова.

«Отец (находится во Франции под стражей в рамках расследования инцидента, - прим. «Кавказского узла») и дядя - оба работали в l’Azuréene, обеспечивая борьбу с наркотрафиком магрибинцев. Напрямую с религиозными течениями «антинаркотическая» деятельность чеченцев во Франции не связана. При этом симпатизирующие подобной борьбе чеченцы считают, что «магрибинцы, занимающиеся наркотрафиком, предают ислам», - пояснил Магомед.

Чеченских беженцев селили вместе с магрибинцами в дешевом жилье в неблагополучных районах, сообщал ранее бывший сотрудник частного охранного предприятия l'Azuréenne Магомед Б., ранее работавший в Тулузе. "И когда в доме происходит наркотрафик, то страдает весь подъезд. Перед подъездом выставляют специального человека, который шмонает всех входящих, нет ли у них камеры. Кроме того, жителям просто платят за то, чтобы они терпели неудобства, и это очень большая оплата […] Полиция неэффективна, потому что до их приезда и проникновения в жилище они (наркоторговцы) успевают все убрать. Мы не могли позволить, чтобы наших жен шмонала какая-то непонятная шпана, и [работа ЧОП] началась из-за этого", - поделился Магомед.

По его словам, инцидент 16 октября родственников Абдулака Анзорова шокировал. «Никакой радикализации (Абдулака) они не заметили, у него были обычные мечты подростка, например, сдать на права. Насколько мне известно, отец недавно купил ему машину. Возможно, он насмотрелся в интернете каких-то видео и пришел к таким взглядам. Новое поколение, молодежь, уже не понимает той идеи независимости, с которой мы, старшее поколение, приехали сюда. Они более лояльно относятся к кадыровскому режиму, который осудил эти карикатуры, и могут внимать этим проповедям», - сообщил Магомед.

О том, что за Абдулаком Анзоровым не замечали радикальных идей, написал и выходец из Чечни, проживающий во Франции, на своей странице в Facebook под ником Хасуха Магомадов.

«Так получилось, что семью этого парня я знаю. И в Польше, где я прожил 5 лет, я с ними встречался, и в Париже, где мы подавали прошение об убежище. И живут они рядом с моими близкими родственниками. Его самого я не знаю, он слишком молод, даже его отец намного моложе меня. Его отец много лет работает в охранной фирме, как и его дядя. Они одни из тех, о ком писали в СМИ и снимали программы французы. Они одни из тех, кого благодарили французы Тулузы за то, что они освободили их районы от торговцев наркотиками. Я думаю, что его родители сами в шоке от произошедшего. Сейчас я говорил с нашим общим знакомым, который тоже работал с ними. Он знал и этого пацана. Он уверенно говорит, что парень не был радикализированным и не было даже намёка на это. Что с ним произошло и что, или кто его на это подтолкнул - непонятно», - написал Магомадов.

В чеченской диаспоре гадают о причинах теракта 16 октября

Руководитель французской ассоциации чеченцев "Барт Маршо" ("Согласие и свобода") Джамбулат Сулейманов отметил, что инцидент 16 октября в пригороде Парижа произошел на фоне выступления президента Франции 2 октября, в которой он выступил против радикализма.

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон произнес речь против радикального исламизма и сепаратизма, текст его выступления был опубликован на сайте администрации президента Франции. «Этот осознанный, теоретизированный, политико-религиозный проект, который материализуется в повторяющихся отклонениях от ценностей республики, часто приводит к созданию контробщества и проявляется в том, что дети бросают школу, общественные виды спорта и культурные обычаи, которые служат предлогом для обучения принципам, не соответствующим законам республики», - перевела слова Макрона корреспондент «Кавказского узла».

«Это событие как-то получилось в пику выступлению (Макрона). Он заявлял, что государство должно контролировать все службы в мечетях. И где-то через неделю случается этот инцидент», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Сулейманова.

Он также предположил, что Абдулак Анзоров мог попасть под влияние кадыровской власти.

«После последних событий с (Салманом) Тепсуркаевым несколько официальных чиновников Чечни призывали чеченцев в оскорбительной форме к активным действиям... Между этими заявлениями и инцидентом не прошло и месяца. Можно предполагать, что до (Абдулака Анзорова) как-то достучались. В Европе достаточно много людей, которые симпатизируют кадыровской власти, и он мог попасть под их влияние», - предположил Сулейманов.

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1adat. Правозащитники добились реакции следствия на заявления о похищении - была опрошена супруга Тепсуркаева. Супруга Салмана Тепсуркаева получает сообщения о том, что ее муж жив, и надеется на его освобождение. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Сулейманов также добавил, что родственники Абдулака Анзорова не в ответе за его поступок. «Родители не в ответе за его поступок. Они сами в ужасе и удивлены, что он такое мог совершить. Как говорят в официальных источниках, радикализация этого мальчика произошла недавно, летом или поздней весной этого года, и даже французские спецслужбы не успели это отметить и взять его на учет», - уточнил Сулейманов.

По его мнению, после событий 16 октября во Франции «на законодательной основе будут предприниматься какие-то меры». «При этом даже нет попыток заставить всех чеченцев чувствовать себя виновными, как это происходило в России, есть только отдельные политики, критикующие всю чеченскую общину. Это Жан-Люк Меланшон, против которого мы будем подавать в суд, как уже подали в суд на мэра Ниццы Кристиана Эстрози (после дижонских событий)», - заявил «Кавказскому узла» Сулейманов.

Ранее живущий в Европе историк и журналист Майрбек Вачагаев сообщил, что из французских политиков только представитель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что с чеченцами не все в порядке, "но его мнение не очень интересно даже французам". Заместитель Меланшона Адриен Катен, выразив сожаление по поводу этих слов, «сказанных по ошибке», отметил, что «после дижонских событий и этого теракта у спецслужб появилась тема для глубокого исследования», перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Катена, которые привела французская газета Leparisien. 14 июня в Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения произошел конфликт, который закончился перемирием сторон. С заявлениями о том, что чеченская община "борется за монополию на рынке незаконного оборота наркотиков" выступал, в частности, мэр Ниццы Кристиан Эстрози, после чего Чеченская ассоциация интеграции заявила о намерении подать в суд на мэра "за распространение идей ненависти".

Сулейманов отметил, что Ассамблея чеченцев Европы, расположенная в Страсбурге и в состав которой входит «Барт-Маршо», выступила с релизом по поводу событий 16 октября. «Наша община напугана этим инцидентом, как и все французы […] ни одна община не может нести ответственность за все отдельные действия своих граждан», - говорилось в релизе, который процитировали ряд французских СМИ. По словам Сулейманова, что во французских медиа это заявление приняли с приветствием, однако представители Ассамблеи опасались негативной реакции на релиз «в силу того, что значительная прослойка молодежи сегодня имеет радикальные взгляды».

«В Чечне воспитывает не только школа, но и родители, все общество. (В Европе) чеченцы лишены этого. Здесь молодежь приобщаются к этим глобальным течениям […] Но в итоге есть только незначительные выступления против этого заявления в соцсетях. Негативные оценки под нашими сообщениями в соцсетях – менее пятидесяти процентов всех комментариев», - сообщил Сулейманов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил преступление, но назвал неуважительное отношение к исламу провокацией. Он призвал не акцентировать внимание на национальности предполагаемого убийцы. "Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", - отметил Кадыров. Глава Чечни построил свое заявление как ответ на обвинение в адрес этнических чеченцев, тогда как таких обвинений правоохранительными органами и властями Франции применительно к убийству Пати не было озвучено, вопрос об ответственности чеченцев как этнической группы за это преступление французскими правоохранителями не ставится.

Выходец из Ингушетии, проживающий во Франции Зелимхан сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что опасается высказывать свое осуждение совершенному поступку публично. «И я, и моя жена, которая гораздо более религиозный человек, чем я, пребываем в абсолютном шоке из-за этой дикой ситуации и ужасной трагедии. О глубине нашего шока мы не можем написать открыто в соцсетях, потому что начнется базар: вот мол, угодить пытаешься своим нынешним властям. Я 15 лет живу во Франции, за это время ни перед кем не либезил. Такое дикое убийство – даже разговоров нет – поддерживать невозможно», - заявил Зелимхан.

Ранее Reuters написало, что власти Франции планируют выслать 231 предполагаемого экстремиста, из которых 180 человек находятся в местах заключения, остальных планируется задержать в ближайшее время, при этом не уточняя, о гражданах или выходцах из каких стран идет речь.

«Вайфонд»: жалоб на высылку беженцев из Европы не поступало

В прошлую пятницу (16 октября) отказ в статусе беженца получили одновременно четыре чеченца, сообщили в правозащитной ассоциации «Вайфонд».

«Мы пока не осмеливаемся связывать это с инцидентом, который произошел во Франции, потому что ответ о негативном решении они получили в пятницу, в тот же день, когда это произошло. Либо миграционные ведомства молниеносно отреагировали, либо это простое совпадение. Мы намерены наблюдать сейчас, как будет развиваться дальнейшая судьба наших беженцев во Франции, и не только во Франции, так как очевидно, что последствия будут по всему Европейскому Союзу. Мы будем сравнивать, будут ли в ЕС еще больше отказывать чеченцам в статусе беженцев, чем это было раньше. К нам пока никто не обращался с жалобами по поводу того, что его собираются выслать в связи с нахождением в экстремистском списке», - заявили корреспонденту «Кавказского узла» в ассоциации, добавив, что допрашивают родственников и друзей Абдулака Анзорова.

Напомним, что на повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo в сентябре отреагировал глава Духовного управления мусульман Салах Межиев. Он назвал переиздание карикатур "четко спланированной атакой Запада на ислам и все мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами". Муфтият проклял редакцию журнала, назвав их "шайтанами, сатанистами", "низкими, подлыми людьми" и "двуногими существами".

Предполагаемого убийцу учителя в Париже поддержали российские бойцы смешанного стиля Зелим Имадаев и Альберт Дураев, но затем удалили соответствующие публикации в Instagram. Публикации чеченских бойцов дают основания для возбуждения уголовного дела, считают юристы Александр Караваев и Галина Арапова.