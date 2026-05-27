Чеченская диаспорта в Европе проигнорировала призыв Солтаева выступить против ЛГБТ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев две недели назад опубликовал призыв к представителям чеченской диаспоры в Европе выйти на акции протеста против ЛГБТ*, однако за это время никто на его призыв не откликнулся.

Как писал "Кавказский узел", Мансур Солтаев назначен на пост уполномоченного по правам человека в Чечне в декабре 2021 года. За это время он не раз отрицал нарушения прав человека со стороны чеченских властей. В конце декабря прошлого года он получил награду от Координационного центра мусульман Северного Кавказа за утверждение духовных ценностей.

Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев 13 мая опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к "евроичкерийцам" с предложением провести "хотя бы одиночные пикеты против пропаганды нетрадиционных отношений (ЛГТБК*) в тех странах, где они сейчас находятся". Обращение полностью на чеченском языке и длится более двух с половиной минут.

Там же спустя сутки Солтаев сообщил, что "призыв проигнорирован".

В Чечне облавы на геев проводились как минимум с 2016 года. Они носили волнообразный характер - первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ*-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Кризисная группа СК SOS"** 26 мая, то есть спустя две недели после обращения Солтаева, сообщила, что на его обращение так никто и не отреагировал. Группа также рассказала подробности видеообращения Солтаев, который, в частности, коснулся ситуации с членом платформы российской оппозиции при ПАСЕ Русланом Кутаевым**.

Ранее, в апреле Руслан Кутаев** в интервью нескольким изданиям прокомментировал ситуацию с ЛГБТ* на Кавказе. Он заявил, что его оскорбляют уроженцы Кавказа, которые открыто заявляют о своей принадлежности к ЛГБТ*сообществу. Он назвал их отщепенцами и извращенцами

Кроме того, он назвал "убийства чести" в Чечне "семейным делом". Кутаев** заявил, что решение "убить, вернуть домой или выдать замуж" принимает семья, и никто не вправе ее за это осуждать.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

29 апреля группа журналистов, юристов, активистов и представителей правозащитных организаций направила в ПАСЕ совместное обращение с требованием оценить высказывания Кутаева** и рассмотреть вопрос о его отстранении от участия в платформе. Аналогичное обращение направила и Кризисная группа СК SOS**.

На фоне резонанса Кутаев** заявил, что его неправильно поняли, на самом деле он против "убийств чести". По его словам, он не говорил, что там думает. "Там вопрос стоял: какова ситуация в чеченском, кавказском обществе. Я пытался максимально честно объяснить, какая ситуация, какими категориями там мыслят", - приводит его слова канал.

В итоге членство Кутаева** в составе платформы ПАСЕ было приостановлено, об этом 29 апреля сообщил в соцсетях глава ассамблеи Петр Байр. "Изучив доказательства, приложенные к этим жалобам, я считаю их обоснованными и приняла решение в соответствии с пунктом 7 Резолюции 2621 (2026) приостановить членство господина Кутаева** в Платформе с вступлением в силу немедленно", - говорится в сообщении.

Также Кризисная группа СК SOS** отметила в своей публикации, что Мансур Солтаев коснулся высказывания Абубакара Янгулбаева***, которому в связи с ситуацией вокруг Кутаева в эфире канала "Вот так" задали вопрос, как бы он отнесся к тому, что его сын был бы геем*. По словам Янгулбаева, в таком случае в этом обществе ему было бы тяжело жить, но отношение к сыну было бы нормальным.

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Солтаев, как утверждает канал, порадовался, что Янгулбаев*** уехал из Чечни. Он также заявил, что хорошо, что в Чечне можно гордо сказать: "Мы против ЛГБТ*". В то же время такого права, по словам Солтаева, нет у людей, которые живут за пределами России. За такие слова, по мнению омбудсмена, их выгонят из Европы.

О том, как живут в Чечне люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".