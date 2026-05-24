Два человека пропали при сходе лавины в Чечне
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Итум-Калинском районе Чечни ведутся поиски двух человек, которые пропали при сходе лавины.
По словам главы района Альберта Рабуева, в хуторе Терти села Малхиста Терлойского сельского поселения сошла лавина, без вести пропали два человека, которые в тот день занимались очисткой дороги. Об этом Рабуев сообщил в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что местонахождение мужчин остается неизвестным, ведутся поиски.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
