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04:23, 2 июля 2026

Кадыров нарушил традицию возглавлять список “Единой России” в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На предстоящих выборах в Госдуму чеченский список “Единой России” впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

Как писал "Кавказский узел",  в ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду,  что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах, запланированных на 20 сентября. 

Слова Кадырова об участии в выборах в первую очередь адресованы части элит, которая ожидает его отставки, при этом потребности торговаться с Кремлем у него нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. О намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни Кадыров заявлял еще в июле 2023 года, комментируя якобы распространившиеся тогда слухи о своей возможной замене.

Рамзан Кадыров впервые за 19 лет не возглавил список “Единой России” на выборах в Госдуму. С 2007 года, когда Кадыров стал главой Чечни, он неизменно шел первым номером в региональном списке партии на думских выборах, а текущая кампания стала первым исключением из этого правила, обратила внимание “Новая газета”.

Список для предстоящих в сентябре выборов, представленный на официальном сайте партии, возглавляет депутат Шамсаил Саралиев, следом идут его коллеги по фракции Руслан Лечхаджиев и Ахмед Догаев. Четвертое место занял премьер-министр Чечни Магомед Даудов, один из ближайших соратников Кадырова. За ним идут первый вице-премьер Иса Тумхаджиев и руководитель администрации Галас Таймасханов. Кандидатом по одномандатному округу выдвинут депутат Адам Делимханов.  

Кадыров пропустил и предвыборный съезд “Единой России” в Москве - на нем чеченскую делегацию представляли Даудов, министр печати Ахмед Дудаев и другие чиновники, обратили внимание Telegram-каналы “Незыгарь”* и “Говорит НеМосква”*. 

Традиции, которую впервые с 2007 года нарушил Рамзан Кадыров, придерживаются все руководители республик СКФО. В ЮФО региональный список “Единой России” не возглавили двое глав - губернаторы Ростовской области и Краснодарского края Юрий Слюсарь и Вениамин Кондратьев. 

В начале января Рамзан Кадыров комментировал слухи о своей госпитализации: на видео с министром по нацполитике он продекларировал "боевой настрой", хотя не выглядел на записи настолько бодрым и активным, как утверждал. 1 августа 2025 года, после слухов о госпитализации и паузы в появлениях на публике, Кадыров опубликовал видео своих занятий на велотренажере, заявив, что "постепенно" возвращается к нагрузкам "после перерыва". За первые два месяца 2025 года Рамзан Кадыров дважды уходил в отпуск, между появлением на публике после первого отпуска и объявления о втором прошло менее двух недель. О версиях насчет состояния здоровья Рамзана Кадырова рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти".

19 сентября 2021 года состоялись вторые прямые выборы главы Чечни. Помимо Рамзана Кадырова, кандидатами были зарегистрированы бывший мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия" и депутат парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ. По данным ЦИК, Рамзан Кадыров набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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