Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти

21 сентября 2023, 21:10

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С весны 2023 года в соцсетях и СМИ стала активно распространяться информация о серьезной болезни Рамзана Кадырова, а в сентябре дело дошло до прямой дезинформации о его смерти. Кадыров отвечает видеороликами о том, что он "жив и здоров", но его внешний вид заставил журналистов и комментаторов усомниться в искренности этих слов, а Кремль не спешит опровергать выводы о плохом здоровье главы Чечни. Каковы предпосылки сообщений о критическом состоянии и смерти Кадырова, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Редкие эфиры, одутловатое лицо и отекшие руки

Информация о серьезной болезни Рамзана Кадырова стала активно распространяться весной 2023 года. Кадыров редко появлялся в эфире и даже не присутствовал на послании Путина Федеральному собранию. О его серьезной болезни писали тогда зарубежные СМИ со ссылкой на премьер-министра самопровозглашенной Ичкерии Ахмеда Закаева. .

В марте 2023 года журналистка "Новой газеты" Елена Милашина также писала об ухудшении здоровья Кадырова, предлагая представить, что Кадырова уже нет. .

Чеченский ̆ оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов в июле 2023 года писал, что Рамзан Кадыров находится на диализе, который «не помогает» и «не исключено, что это его последние дни» .

2 июля Кадыров с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым записали совместное видео, в котором развеяли информацию о том, что Кадыров болен, а Делимханов убит. При этом многие журналисты и комментаторы обратили внимание на нездоровый вид Кадырова - одутловатое лицо, сильно отекшие руки.

31 августа 2023 года Кадыров опубликовал видео с комментарием по поводу санкций США, введенных против его матери. Журналисты и комментаторы в соцсетях снова обратили внимание на нездоровый вид Кадырова.

С февраля 2019 года по май 2020 года Рамзан Кадыров четырежды уходил на больничный, а до 2019 года каких-либо сведений о его недомоганиях в СМИ не публиковалось, указано в справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров" .

Дезинформация о смерти Кадырова

С 14 сентября 2023 года в анонимных телеграм-каналах начала активно распространяться информация о резком и критическом ухудшении здоровья Кадырова. Оппозиционный властям Чечни телеграм-канал NIYSO написал, что глава Чечни находится в коме. На следующий день о коме Кадырова со ссылкой на источники в чеченской диаспоре сообщили украинские издания .

15 сентября представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии .

А 17 сентября чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев опубликовал в своем Telegram-канале дезинформацию о том, что «Кадыров умер» .

В тот же день издание "Вёрстка" со ссылкой на данные одного из трекеров полетов сообщило, что самолет главы Чечни как минимум три дня находился в Москве . Согласно данным трекера, бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы примерно в 14.10 15 сентября. Самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре 2023 года еще дважды - 6-го и 9-го числа, выяснило издание.

При этом за неполный 2023 год Рамзан Кадыров официально уже трижды уходил в отпуск: в январе, в апреле и в июле, подсчитала Русская служба BBC. .

Сообщения об убийстве бывшего министра здравоохранения Чечни

Незадолго до волны сообщений о коме и смерти Кадырова в Telegram-каналах, освещающих действия силовиков, появились сообщения об убийстве бывшего министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и о возможной причастности к этому людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, об убийстве Сулейманова 10 сентября сообщил анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Ссылаясь на свои источники, автор публикации писал, что окружение Кадырова после ухудшения его здоровья заподозрило Сулейманова в отравлении главы Чечни. Автор публикации заявил, что было принято решение об увольнении министра и его физическом устранении, что и было исполнено.

Азербайджанское издание Minval.az 11 сентября сообщило, что информация об убийстве Сулейманова не соответствует действительности.

12 сентября сведения об убийстве Эльхана Сулейманова повторил Ахмед Закаев, назвав их абсолютно правдивыми. «Это абсолютная правда… Он действительно убит. Они его закопали живьем», - сказал Закаев в эфире youtube-канала Freeдом.

После этого на странице Эльхана Сулейманова в социальной сети появилось его фото, в комментариях к которому от лица Сулейманова указано, что он находится в Анкаре.

14 сентября издание Minval.Az опубликовало интервью с Эльханом Сулеймановым, в котором он опроверг сведения о своем убийстве, сообщив, что уволился с должности в Чечне по собственному желанию и по личным причинам уехал в другую страну. Здоровье Кадырова на момент своей отставки бывший чеченский чиновник назвал удовлетворительным. .

Видеодоказательства от Кадырова

17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, без указания места и даты съемки, на котором глава Чечни идет по аллее под дождем и произносит несколько фраз на чеченском языке. "Вот такие дела. Идёт красивый дождь, и слышно чтение Корана", - перевело в тот же день его слова государственное ИА "Чечня Сегодня". Согласно погодному сервису Яндекса, в тот день в Грозном действительно был дождь. Но комментаторы и журналисты снова обратили внимание на нездоровый вид главы Чечни, а отсутствие на видео меток с информацией о дате съемки заставило их усомниться в актуальности видео, так что вопросы о состоянии главы Чечни не были исчерпаны.

В тот же день анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что с утра 17 сентября в Центральную клиническую больницу в Москве съехались автомобили с чеченскими номерами. К сообщению были прикреплены фото и видео дорогих автомобилей.

Вечером 20 сентября Рамзан Кадыров обнародовал видео своего визита в московскую больницу, объяснив, что там проходит лечение его дядя, а себя при этом он назвал "живым и здоровым". "Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?" - говорилось в аннотации к видео.

На видео Рамзан Кадыров в больнице сидит у постели дяди. Врач, говоря о здоровье пациента, отмечает, что это происходит 20 сентября. Как следует из видеозаписи, на встрече присутствовал и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Кремль не спешит опровергать плохое здоровье Кадырова

В Кремле в сентябре 2023 года дважды отказались прокомментировать состояние здоровья Рамзана Кадырова, не попытавшись как-либо развеять или пресечь активную информационную кампанию зарубежных и оппозиционных источников о его смерти.

18 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о госпитализации Кадырова ответил, что состояние здоровья главы Чечни не является вопросом администрации президента России

19 сентября Песков снова заявил журналистам, что администрация президента не располагает какой-либо информацией насчет здоровья Кадырова. "Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать", - привело слова Пескова ТАСС. .

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