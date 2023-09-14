Версия убийства личного врача Кадырова поставлена под сомнение

14 сентября 2023, 13:38

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В телеграм-каналах, освещающих действия силовиков, в том числе на Северном Кавказе, появились сообщения об убийстве бывшего министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и о возможной причастности к этому людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого на странице бывшего чиновника в социальной сети появилось его фото, в комментариях к которому от лица Сулейманова указано, что он находится в Анкаре. Журналистка-расследователь из Азербайджана утверждает, что информация о смерти Сулейманова – недостоверная.

В частности, об убийстве Сулейманова 10 сентября сообщил телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Ссылаясь на свои источники, автор публикации сообщил, что окружение Кадырова после ухудшения здоровья главы республики заподозрило Сулейманова в отравлении. Автор публикации заявил, что после этого было принято решение об увольнении министра и его физическом устранении, что и было исполнено.

Эльхан Сулейманов родился 15 июля 1974 года, после окончания азербайджанского медицинского университета в 1998 году работал в Бакинском онкологическом научном центре. 17 марта 2014 года назначен советником главы Чечни по вопросам здравоохранения, главным врачом Республиканского онкодиспансера в Грозном. 17 ноября 2015 года назначен заместителем главы Минздрава Чечни, а 8 апреля 2016 года – главой Минздрава республики, сообщается в биографической справке Сулейманова на сайте "Единой России". В 2021 году он был назначен на должность заместителя председателя правительства Чечни, и 24 октября 2022 года был освобожден с должности по собственному желанию, сообщает издание ИА "Грозный-информ".

Азербайджанское издание Minval.az 11 сентября сообщило, что информация об убийстве Сулейманова не соответствует действительности. "Эльхан Сулейманов жив", – заявило издание, однако не сочло нужным разглашать информацию о его местонахождении, "поскольку угроза безопасности все еще существует".

По данным азербайджанского издания между Кадыровым и Сулеймановым действительно "произошел разрыв отношений".

"Сулейманов назначил Кадырову препарат, который вызвал индивидуальную непереносимость организма. Но кто-то из окружения Кадырова, не особо разбирающийся в медицине, обвинил бывшего министра в умышленном причинении вреда здоровью. По имеющейся информации, Рамзан Кадыров и Эльхан Сулейманов разобрались в ситуации, но дальше решили вместе не работать", – говорилось в сообщении.

Вечером 13 сентября на аккаунте Сулейманова в социальной сети появилось его фото на фоне городской улицы. В комментариях владелец страницы написал на азербайджанском языке: "Здравствуйте, я в порядке, в Анкаре". Под этим постом пользователи, приветствующие Сулейманова, написали комментарии на русском, азербайджанском и лезгинском языках.

Отметим, до этой публикации Сулейманов разместил последний пост на своей странице в соцсети Instagram* почти год назад – 20 октября 2022 года. На его странице в соцсети "ВКонтакте" дата последнего поста не видна, так как страница закрыта. Однако на ней указано, что пользователь заходил на нее последний раз 17 часов назад.

У известной азербайджанской журналистки Рамеллы Ибрагимхалиловой, автора публикации на minval.az, опровергающей убийство Сулейманова, не вызывает сомнение достоверность заявления о нахождении бывшего вице-премьера правительства Чечни в Турции.

"Эта публикация подтверждает сообщения моих источников о том, что Эльхан Сулейманов жив-здоров. Источники просили их не называть. С учетом деликатности ситуации все детали в нашей публикации не были указаны. Но появление поста Эльхана Сулейманова на его странице с указанием, что он находится в Анкаре, подтвердило информацию моих источников. Доктор уже за пределами Чечни и России", – сказала Ибрагимхалилова корреспонденту "Кавказского узла".

На ее взгляд, своим постом в социальной сети Сулейманов сам опровергает слухи об убийстве. Отвечая на вопрос, с чем могло быть связано длительное время отсутствие Сулейманова на публике и социальных сетях, журналистка предположила, что возможно это было по причине каких-то договоренностей.

Рамелла Ибрагимхалилова занимается профессиональной журналисткой деятельностью с 1998 года. Работала в различных СМИ Азербайджана, в том числе в популярных газетах "Зеркало" и "Эхо", освещая правозащитные темы в социальной сфере, а также вопросы борьбы с преступностью, является автором детективного очерка "Когда приходит конец". В настоящее время является редактором онлайн издания Minval.az и продолжает публиковаться.

Сам Сулейманов оказался не доступным для комментариев.

Напомним, 13 февраля Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов госпитализирован после получения письма, пропитанного отравляющим веществом. 25 февраля стало известно, что Алаудинов выписан из московского госпиталя, в котором находился на лечении. Далее он убыл в зону проведения спецоперации на Украине.

13 марта стало известно, что Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство после попытки отравить Алаудинова.

Инцидент с Алаудиновым напомнил о смерти Хаттаба – одного из лидеров сепаратистов в Чечне. 25 апреля 2002 года ФСБ официально объявила об убийстве Хаттаба, по данным арабской газеты "Аль-Хайят", Хаттаб был отравлен. Он получил письмо из Саудовской Аравии, которое сотрудники российских спецслужб сначала перехватили, а потом обработали сильнодействующим ядом и через своих агентов передали Хаттабу, говорится в биографии Хаттаба, опубликованной "Кавказским узлом".

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