Кадыров отреагировал на санкции США против его матери

01 сентября 2023, 08:07

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Глава Чечни заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери Аймани Кадыровой, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными".

Как писал "Кавказский узел", 24 августа Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, премьер-министр республики Муслим Хучиев и командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

После начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, в сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. 23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций, под которые попали, в частности, Хучиев и Солтаев.

На санкции в отношении Аймани Кадыровой глава Чечни отреагировал поздно вечером 31 августа. "Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять - теперь в списках моя дорогая мама. О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами. Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом Рамзан Кадыров назвал чеченские военные кампании "проектами США". "Первая и вторая чеченская кампания, Грузия, Украина - все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу. И если где-то подобное сошло с рук американским преступникам, то с Россией это не прокатит. Пусть тешатся своими безболезненными для нас санкциями", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, снятым в режиме селфи. В ролике Рамзан Кадыров заявил, что требует от США снять санкции, введенные против его матери. "Если вы не снимете санкции или не докажете, почему вы ввели санкции, то я уверяю вас, что вам это мало не покажется. […] Я повторять не буду, мне быстрее давайте ответ, снимите санкции быстро... То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу. Я пойду на всё", - говорит на видео Кадыров.

Напомним, сам Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

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