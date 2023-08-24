24 августа 2023, 21:52

Минфин США объявил о санкциях против матери Кадырова и чеченских чиновников

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Мать Рамзана Кадырова Аймани, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни Замид Чалаев внесены в санкционный список Минфина США.

"Кавказский узел" писал, что после начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, в сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни - супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. 24 февраля стало известно, что Минфин США включил в свой санкционный список ряд губернаторов юга России. 28 февраля власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, омбудсмена республики Мансура Солтаева. 23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций , под которые попали, в частности Хучиев и Солтаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США опубликовало сегодня список из 11 граждан России, против которых введены санкции. Среди них мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, председатель правительства республики Муслим Хучиев и командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни Замид Чалаев, следует из информации на сайте ведомства. 

Также ведомство внесло технические изменения в запись в размещенную на сайте информацию о Региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов, следует из сообщения ведомства.

"Кавказский узел" также сообщал, что Рамзан Кадыров 2 августа сообщил о награждении матери за активную общественную деятельность орденом Почета , который ей вручил президент России Владимир Путин..

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Примечание:

"Санкции против дочери рассердили Рамзана Кадырова", "Заявление Кадырова о выкупе коня у иностранных силовиков вызвало вопросы у юристов", "Япония ввела санкции против двоюродного брата Рамзана Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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