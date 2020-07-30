Рамзан Кадыров. Фото REUTERS/Said Tsarnayev

30 июля 2020, 13:00

Кадыров: шесть лет под санкциями

20 июля 2020 года госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, его жены и двух дочерей. Как отреагировали Чечня, Кремль и сам Кадыров, когда и под какие санкции он попадал ранее - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Ожидаемая реакция в Чечне

Власти Чечни резко отреагировали на новые американские санкции против Рамзана Кадырова, введенные 20 июля 2020 года. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал госдепартамент США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий республики Салах Межиев объявил Госдепартамент «террористической организацией №1».

Акция в поддержку Кадырова. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/CDMsSjKFE4V/

Посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни «несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова. Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Всем им запрещен въезд в США. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на санкции против Кадырова. В эффективности санкций усомнились политологи, признавая за ними чисто символический характер.

Позже власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Глава МВД Чечни Руслан Алханов по примеру Рамзана Кадырова тоже объявил Помпео, что «принимает бой», следует из опубликованного 25 июля видео, вызвавшего насмешки в соцсетях. Школьные учителя сообщают, что, по распоряжению высокопоставленного чиновника, их принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы Чечни. 22 июля стало известно, что президент России Путин поддержал Кадырова присвоением воинского звания генерал-майора (ранее Кадыров был генерал-майором полиции).

Майк (Майкл Ричард) Помпео - американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор ЦРУ (2017—2018); республиканец, представитель штата Канзас в конгрессе (2011—2017).

Сотрудники бюджетных организаций и силовых ведомств участвуют в демонстрациях единства с семьей Рамзана Кадырова. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали бюджетники.

Пулеметы и Нобелевка

Рамзан Кадыров с пулеметами. Фото: скриншот поста в Телеграм https://t.me/RKadyrov_95/979

Сам Кадыров после заявления госдепартамента опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате, с подписью: «Помпео, мы принимаем бой!», объяснив позднее, что пулеметы принадлежат Росгвардии, а он периодически следит, как личный состав соблюдает правила содержания пулеметов 1.

Затем в Телеграме он поместил запись, в которой задал вопросы о правомерности санкций против его жены и дочерей: «будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?» 2. Позже Кадыров сменил тон и записал комментарий для телеканала «Грозный», в котором пригласил приехать в свое родовое село Беной Майка Помпео, чтобы поговорить и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека 3

22 июля Кадыров записал новый видеоролик, на котором он, управляя автомобилем, рассуждает о том, что «госдеповцы» вводят санкции, потому что «хотят заткнуть рты», называет США слабаками, которые начинают «войну с женщинами» 4. 23 июля Кадыров неожиданно обвинил Майка Помпео в заказном убийстве американца Джорджа Флойда. Кадыров уточнил, что получил эту информацию от украинских спецслужб. По его мнению, Помпео заказал убийство, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл выборы 5

Также Кадыров передумал приглашать Помпео в гости. «Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его (Помпео) во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — заявил Рамзан Кадыров 6.

Наконец, в эфире телеканала «Россия 1» Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев. «Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — сказал Кадыров 7.

Список Магнитского

В декабре 2017 года Министерство финансов США добавило в "список Магнитского" 8 пятерых россиян, включая Рамзана Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека». Тогда же, после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев, в список попал глава Аргунского ОВД Аюб Катаев.

Айшат Кадырова. Кадр видео YouTube-канала Firdaws FH https://www.youtube.com/watch?v=yW7uL5EsYsw&feature=youtu.be

В США «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР/России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года. Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, «несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека». Лицам, попадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию 9.

Через полтора года, 16 мая 2019, в «список Магнитского» были добавлены спецотряд быстрого реагирования «Терек» (в качестве организации), его командир Абузайд Висмурадов и чеченский офицер Руслан Геремеев (бывший командир батальона «Север», которого связывали с убийством Бориса Немцова).

Впервые под санкциями

Первый раз в санкционный список Кадыров был включен 26 июля 2014 года. Это санкции Евросоюза в отношении российских и украинских официальных лиц, которых считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины». В начале августа его добавили в свои списки Швейцария 10 и Канада 11.

Таким образом, очевидно, что новые санкции ограничивают не самого Кадырова, уже получившего большое количество личных запретов, а именно его дочерей и жену.

Примечания

  1. Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках // РИА Новости, 23 июля 2020 года
  2. Пост в аккаунте Kadyrov95 - https://t.me/RKadyrov_95/981
  3. Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню // РБК, 21 июля 2020 года
  4. Видео в аккаунте ЧГТРК "Грозный" в Телеграм - https://t.me/groznytv/6240
  5. Кадыров обвинил Помпео в заказе убийства Флойда // Lenta.ru, 24 июля 2020 года
  6. Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео // Коммерсант, 24 июля 2020 года
  7. Кадыров считает, что достоин Нобелевской премии // Интерфакс, 26 июля 2020 года
  8. Как Сергей Магнитский стал символом международных санкций - не только против РФ // Deutsche Welle, 16 ноября 2019 года
  9. Песков не исключил зеркального ответа на санкции против Кадырова // ТАСС, 21 декабря 2017 года
  10. Швейцария расширила санкционный список в отношении России // Интерфакс, 5 августа 2014 года
  11. Канада ввела дополнительные санкции против России // Интерфакс, 6 августа 2014 года

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