30 июля 2020, 13:00
Кадыров: шесть лет под санкциями
20 июля 2020 года госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, его жены и двух дочерей. Как отреагировали Чечня, Кремль и сам Кадыров, когда и под какие санкции он попадал ранее - рассказывается в справке «Кавказского узла».
Ожидаемая реакция в Чечне
Власти Чечни резко отреагировали на новые американские санкции против Рамзана Кадырова, введенные 20 июля 2020 года. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал госдепартамент США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий республики Салах Межиев объявил Госдепартамент «террористической организацией №1».
Посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни «несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова. Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Всем им запрещен въезд в США. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на санкции против Кадырова. В эффективности санкций усомнились политологи, признавая за ними чисто символический характер.
Позже власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Глава МВД Чечни Руслан Алханов по примеру Рамзана Кадырова тоже объявил Помпео, что «принимает бой», следует из опубликованного 25 июля видео, вызвавшего насмешки в соцсетях. Школьные учителя сообщают, что, по распоряжению высокопоставленного чиновника, их принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы Чечни. 22 июля стало известно, что президент России Путин поддержал Кадырова присвоением воинского звания генерал-майора (ранее Кадыров был генерал-майором полиции).
Майк (Майкл Ричард) Помпео - американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор ЦРУ (2017—2018); республиканец, представитель штата Канзас в конгрессе (2011—2017).
Сотрудники бюджетных организаций и силовых ведомств участвуют в демонстрациях единства с семьей Рамзана Кадырова. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали бюджетники.
Пулеметы и Нобелевка
Сам Кадыров после заявления госдепартамента опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате, с подписью: «Помпео, мы принимаем бой!», объяснив позднее, что пулеметы принадлежат Росгвардии, а он периодически следит, как личный состав соблюдает правила содержания пулеметов 1.
Затем в Телеграме он поместил запись, в которой задал вопросы о правомерности санкций против его жены и дочерей: «будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?» 2. Позже Кадыров сменил тон и записал комментарий для телеканала «Грозный», в котором пригласил приехать в свое родовое село Беной Майка Помпео, чтобы поговорить и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека 3.
22 июля Кадыров записал новый видеоролик, на котором он, управляя автомобилем, рассуждает о том, что «госдеповцы» вводят санкции, потому что «хотят заткнуть рты», называет США слабаками, которые начинают «войну с женщинами» 4. 23 июля Кадыров неожиданно обвинил Майка Помпео в заказном убийстве американца Джорджа Флойда. Кадыров уточнил, что получил эту информацию от украинских спецслужб. По его мнению, Помпео заказал убийство, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл выборы 5.
Также Кадыров передумал приглашать Помпео в гости. «Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его (Помпео) во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — заявил Рамзан Кадыров 6.
Наконец, в эфире телеканала «Россия 1» Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев. «Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — сказал Кадыров 7.
Список Магнитского
В декабре 2017 года Министерство финансов США добавило в "список Магнитского" 8 пятерых россиян, включая Рамзана Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека». Тогда же, после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев, в список попал глава Аргунского ОВД Аюб Катаев.
В США «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР/России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года. Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, «несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека». Лицам, попадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию 9.
Через полтора года, 16 мая 2019, в «список Магнитского» были добавлены спецотряд быстрого реагирования «Терек» (в качестве организации), его командир Абузайд Висмурадов и чеченский офицер Руслан Геремеев (бывший командир батальона «Север», которого связывали с убийством Бориса Немцова).
Впервые под санкциями
Первый раз в санкционный список Кадыров был включен 26 июля 2014 года. Это санкции Евросоюза в отношении российских и украинских официальных лиц, которых считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины». В начале августа его добавили в свои списки Швейцария 10 и Канада 11.
Таким образом, очевидно, что новые санкции ограничивают не самого Кадырова, уже получившего большое количество личных запретов, а именно его дочерей и жену.
Примечания
- Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках // РИА Новости, 23 июля 2020 года
- Пост в аккаунте Kadyrov95 - https://t.me/RKadyrov_95/981
- Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню // РБК, 21 июля 2020 года
- Видео в аккаунте ЧГТРК "Грозный" в Телеграм - https://t.me/groznytv/6240
- Кадыров обвинил Помпео в заказе убийства Флойда // Lenta.ru, 24 июля 2020 года
- Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео // Коммерсант, 24 июля 2020 года
- Кадыров считает, что достоин Нобелевской премии // Интерфакс, 26 июля 2020 года
- Как Сергей Магнитский стал символом международных санкций - не только против РФ // Deutsche Welle, 16 ноября 2019 года
- Песков не исключил зеркального ответа на санкции против Кадырова // ТАСС, 21 декабря 2017 года
- Швейцария расширила санкционный список в отношении России // Интерфакс, 5 августа 2014 года
- Канада ввела дополнительные санкции против России // Интерфакс, 6 августа 2014 года