Политологи усомнились в эффективности санкций США против Кадырова

22 июля 2020, 06:26

Решение Госдепартамента США о внесении главы Чечни в санкционный список является символической мерой, которая лишь демонстрирует отношение к нему, но не способна оказать практического влияния, считают Михаил Рощин и Юрий Рогулев. Рамзан Кадыров может использовать санкции как повод в очередной раз подтвердить свою лояльность Владимиру Путину, полагает Алексей Малашенко.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Кадырова.

Власти Чечни 21 июля инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Педагоги рассказали "Кавказскому узлу", что школьных учителей в Чечне по распоряжению высокопоставленного чиновника принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы республики, попавшего под новые санкции Госдепа США.

Санкции, в первую очередь, могут касаться запрета на въезд в Соединенные Штаты, что Рамзан Кадыров делать вряд ли планировал, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Мера в значительной степени символическая. Как мы знаем, Рамзан Кадыров точно бы в Штаты не поехал... У него прекрасные связи с Эмиратами, и Америка - точно не его страна", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Он счел символичным, что это решение о санкциях было оглашено сразу после угроз главы Чечни в адрес президента Украины Владимира Зеленского. "Я не знаю, насколько это связано, несколько дней назад он пригрозил Зеленскому, а для США это очень чувствительная тема, возможно, это параллельный процесс. Угроза, которая исходит от Рамзана Кадырова, всеми воспринимается достаточно серьезно, и тут же его внесли в санкционный список. Я не исключаю взаимосвязи", - отметил Рощин.

18 июля Кадыров в своем Telegram-канале обратился к Зеленскому с требованием подтвердить извинения, которые тот принес после публикации осенью 2014 года ролика с плачущим главой Чечни.

Говоря о возможных симметричных ответных мерах, эксперт привел пример внесения в "черный список" министерства иностранных дел России бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

"Другое дело, будет об этом объявляться публично или нет. Вслух [подобные решения] не всегда озвучивают», - заключил Рощин, выразив сомнение, что в России будут включать кого-либо в "черный список" за нарушение прав человека в США.

Майкл Макфол в интервью телеканалу "Дождь" заявлял, что узнал о своем включении в санкционный список МИД России в начале ноября 2016 года, когда собирался оформлять визу для поездки в Москву.

Санкции в отношении российских юридических и физических лиц вводились Соединенными Штатами несколько десятков раз за последние годы, рассказал "Кавказскому узлу" директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ, кандидат исторических наук Юрий Рогулев.

"Рамзан Кадыров не единственный, в российском руководстве достаточно много людей [в санкционных списках], а руководство отдельных республик уже не по одному разу фигурировало в различного рода списках. Это обычный политический шаг, демонстрирующий отношение к той или иной персоне в российской политике. Санкции вводились уже не один десяток раз, и кто-то подсчитывал - более 60 раз за последние шесть лет - и здесь нет ничего нового, это типичный подход Госдепа, Конгресса и правительства США, которые считают санкции действенным оружием. В реальности они символические", - сказал Рогулев.

20 декабря 2017 года Минфин США внес Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Так, по словам Рогулева, ранее власти США приглашали людей в страну в обход решений, в которых присутствовали имена этих лиц. "Несколько лет назад, когда у США возникла необходимость, самим [госсекретарем США] Майком Помпео были приглашены руководители российской разведки, которые находились под санкциями, [они] приехали в Вашингтон, переговорили и вернулись обратно", - рассказал он.

Характер объявления санкций находит свое обоснование в разных политических решениях американских властей, пояснил эксперт. "Есть закон о противодействии противникам США, препятствующим развитию американской внешнеполитической линии, по этому поводу вводятся санкции в отношении стран, сотрудничающих, например, с Ираном или Северной Кореей. Закон Магнитского имеет отношение к нарушению прав человека. В зависимости от того, кого хотят избрать целью и мишенью, используют то или иное правовое и политическое основание", - заключил он.

Против чиновников России и других стран не раз вводились санкции за нарушение прав человека, рассказал "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Для Рамзана Кадырова это даже выгодно в очередной раз обругать американцев и подтвердить свою лояльность Путину. Санкции вводятся против России, чиновников и против Рамзана Ахматовича, потому он попал в достаточно приличную компанию. Я думаю, что в США про эти санкции и самого Кадырова мало кто знает. Я даже не вижу здесь событийности, но ему это на руку, потому что он на слуху, хоть и в таком контексте», - сказал Малашенко.

Блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi не видит практического эффекта от санкций против Кадырова и его семьи. "По поводу санкций Госдепа в отношении Кадырова и его семьи... Без комментариев! Видимо, такие заявления по-прежнему удовлетворяют самолюбие ведущей мировой демократии", - написал блогер в своем посте "Для Кадырова - Зеленский оказался мелковат и он взялся за Помпео ? :-)"

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".