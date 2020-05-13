Instagram заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций

13 мая 2020, 12:06

Аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, удален в связи с тем, что глава Чечни внесен в США в санкционный список, сообщил представитель владельца соцсети. Кроме неофициального аккаунта Кадырова, недоступны также Instagram-страницы его соратников.

Как писал "Кавказский узел", официальные аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы в декабре 2017 года. После этого публикации от имени главы Чечни размещались в Instagram-аккаунте za_kadyrov_95, который, по словам министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова, не является личным или официальным аккаунтом Рамзана Кадырова.

Страницы Кадырова в соцсетях были заблокированы после того, как Минфин США внес главу Чечни в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory.

Доступ к Instagram-аккаунту za_kadyrov_95 прекращен, недоступны также аккаунты председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова. На их страницах в Instagram, по состоянию на 12.05 мск, размещено сообщение "К сожалению, эта страница недоступна".

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него, пояснил представитель компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", – приводит сегодня его слова РИА "Новости".

О том, что аккаунты чеченских чиновников недоступны, сообщил сегодня "Кавказ. Реалии". Комментариев от представителей Facebook относительно прекращения доступа к страницам соратников Кадырова пока не поступало.

Напомним, в ноябре 2018 года аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram был разблокирован, но затем доступ к нему снова был прекращен. Представитель Instagram пояснил, что страница была разблокирована по ошибке.