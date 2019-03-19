Висмурадов Абузайд Джандарович

19 марта 2019, 09:50

Командир СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне, личный охранник Рамзана Кадырова

Друг детства - Кадыров

«Мы с детства выросли вместе, являемся близкими друзьями со школьной скамьи. Абузайда можно уверенно назвать одним из самых верных и преданных моих соратников» - написал на сорокалетие Висмурадова в своем Инстаграм Рамзан Кадыров, добавив несколько фотографий из личного архива .

Источники расследования русской службы Би-би-си назвали Абузайда Висмурадова одним из трех самых близких Рамзану Кадырову людей, наряду с Адамом Делимхановым и Магомедом Даудовым. Он появляется практически на каждой встрече или мероприятии, не сидя на совещаниях с главой Чечни, но всегда находясь поблизости.



Официально Висмурадов – командир СОБР «Терек» (позывной – Патриот), неофициально – личный охранник Кадырова. «Лорд — это главный силовик в Чечне, Делимханов — это главный кадыровец Москвы, Патриот — это личный охранник Рамзана. Это знают все», утверждает председатель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

Отдельной обязанностью Висмурадова стало продвижение бойцовского клуба «Ахмат» и его воспитанников на международных и российских соревнованиях по смешанным единоборствам. Клуб был создан в 2014 году и по идее Кадырова должен был воспитывать лучших, чтобы представлять республику на международных соревнованиях и приносить победы.

ДТП

Абузайд Висмурадов был участником двух резонансных ДТП со смертельным исходом. В первом случае , в июле 2012 года, он серьезно пострадал, лечился в Гудермесе, Москве и Германии.

В 2016 году клуб «Ахмат» проводил вместе с байкерами из местного отделения клуба «Ночные волки» мотопробег по трассе Моздок — Кизляр. В первых рядах ехали Юрий Торшин, советник Рамзана Кадырова бывший руководитель подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом «Альфа» и следом – Висмурадов.

Со ссылками на очевидцев одни СМИ утверждают, что Торшин попал под мотоцикл Висмурадова, другие – что первый попытался уйти на обгон, но не справился с управлением, резко затормозил и упал под свою же машину, а второй резко затормозил и улетел на обочину .



В результате ДТП Торшин погиб на месте, а Висмурадов был госпитализирован с ушибом головы.

Скандалы

Публичные конфликты и скандальные ситуации, в которые попадал Висмурадов связаны с деятельностью бойцовского клуба «Ахмад». Так, в 2016 году президент Союза ММА России Федор Емельяненко в своем аккаунте в Instagram заявил, что бои с участием детей на турнире в Грозном – это недопустимо и нельзя оправдывать, на что ему резко возразили Кадыров и Делимханов.

К ним присоединился и Висмурадов, поместив в своем Инстаграм оскорбительное: «Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам?». Что, впрочем, не помешало вступлению в «Ахмат» брату Федора Александру Емельяненко в октябре 2017 года и успешному выступлению за клуб. Представляя чеченскую команду, Александр провёл шесть боев, победив в пяти и один сведя в ничью.

В марте 2019 года пользователи соцсетей бурно отреагировали на высказывания Абузайда Висмурадова, допущенные им после боя за титул лиги Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе. Эмоциональные высказывания после боя Керимова и Дудаева действительно имели место быть, однако они были адресованы рефери, заявил позднее Висмурадов.

Биография

Родился 24 декабря 1975 года в Хоси-Юрт, в семье Джандара Висмурадова, который работал в разные годы учителем, завучем и директором Центороевской восьмилетней школы, а с 1973 по 1992 был председателем исполкома Центороевского сельского Совета народных депутатов .

Брат Абузайда Абушайх несколько лет возглавлял грозненскую полицию, другой брат Абухусейн - депутат парламента Чеченской Республики.

На «Кавказском узле» размещены биографии Рамзана Кадырова, Магомеда Даудова, Адама Делимханова, Игоря Каляпина.

Примечания