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02:55, 30 августа 2026

Принадлежавшая бывшему главе УВД Краснодара гостиница выставлена на торги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гостиница "Екатеринодар", которая была изъята у семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова, выставлена на торги. Предыдущая попытка продать была неудачной из-за отсутствия заявок.

Как писал "Кавказский узел", в декабре прошлого года суд обратил в доход государства имущество бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова и его супруги Ольги Семеновой, в доход государства перешли восемь земельных участков и доли в праве на пять участков, девять жилых и 13 нежилых объектов, доли в праве на 11 нежилых помещений, 100% долей в уставном капитале подконтрольных компаний. Среди объектов недвижимости - гостиница "Екатеринодар".

Росимущество выставило на торги гостиницу "Екатеринодар", ранее изъятую у семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова, пишет "Интерфакс".

В состав лота вошли семиэтажное здание гостиницы, расположенной на улице Чапаева в Краснодаре, площадью около 2,7 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 660 квадратных метров. Начальная цена объекта - 427,3 миллиона рублей. Предыдущие торги, объявленные в середине августа, не состоялись из-за отсутствия заявок.

"Кавказский узел" также сообщал, что в августе кассационный суд оставил в силе приговор сыну Семенова, который был осужден на 11 лет колонии за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения.

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Автор: "Кавказский узел"

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