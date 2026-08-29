Сочинец не согласился с решением суда о принадлежности его участка

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Сочинец Александр Баталин не согласился с решением апелляционного суда о принадлежности участка. Суд не обратил внимания на ключевые факты, в том числе на то, что сделка по продаже участка была заключена от имени умершей собственницы, указал он, заявив о намерении обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля кассационный суд отменил решение по делу о спорном земельном участке в сочинском садоводческом товариществе "Коммунальник" и направил дело на новое рассмотрение в Хостинский райсуд. Суд не удовлетворил иск сочинца Александра Баталина о признании недействительной продажи соседнего садового участка женщине, добивающейся прокладки дороги по участку Баталина. Доводы о том, что соседний участок ранее был продан по доверенности от умершей собственницы, судья не принял во внимание.

Жительница Брянской области Нина Кузнецова приобрела участок в СНТ "Коммунальник" и подала иск в суд, требуя проложить через землю соседа дорогу к своему участку. Проезда к этому участку никогда не было, заявил ответчик Александр Баталин, семья которого владеет участком в товариществе с 1967 года. По встречному иску Баталина суд лишил Кузнецову прав на земельный участок, так как земля была продана по доверенности от умершей владелицы Нажеды Фотиной 1 . Кузнецова обжаловала это решение, но апелляционная инстанция сочла законным изъятие участка у нее. 14 февраля Кузнецова подала кассационную жалобу.

29 августа 2026 года житель Сочи Александр Баталин получил по почте апелляционное определение Краснодарского краевого суда, датированное 20 августа. Судебная коллегия оставила без изменения решение Хостинского районного суда Сочи, отклонив требования о признании недействительными сделок с земельным участком (копия определения имеется в распоряжении "Кавказского узла")

Баталин, со своей семьей пользовавшийся территорией с детства, считает судебное разбирательство ангажированным из-за семейных связей ответчицы в судейском корпусе Краснодарского края и игнорирования факта смерти ключевого участника сделок.

20 августа 2026 года судебная коллегия Краснодарского краевого суда под председательством судьи Першиной Н.В. судьи Суханова А.В., Ганчева В.В. рассмотрела апелляционную жалобу Баталина по делу № 33-26626/2026 и оставила решение суда первой инстанции в силе. Мотивированное определение было изготовлено 25 августа и получено истцом по почте 29 августа.

Апелляционная инстанция в своем определении полностью продублировала позицию Хостинского районного суда, сделав упор исключительно на пропуске срока давности.

«Разрешая спор, суд первой инстанции правильно руководствовался требованиями статей 196, 199, 205 ГК РФ и, принимая во внимание заявленное ответчиком ходатайство о пропуске срока исковой давности... пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении иска по указанному основанию, поскольку истцом такой срок пропущен, так как с момента заключения оспариваемого договора купли-продажи от 15 марта 2008 г. ... прошло более десяти лет».

При этом суд апелляционной инстанции оставил без правовой оценки фундаментальный факт, указанный в самом же тексте определения: Фотина Н.П. родилась 25 декабря 1929 года и умерла 29 октября 2006 года, а оспариваемые правоотношения и регистрационные действия оформлялись в 2008 году.

«Доводы апелляционной жалобы... по существу сводятся к несогласию с оценкой суда установленных по делу обстоятельств... Оснований для иной правовой оценки спорных правоотношений... судебная коллегия не находит», - указано в определении.

Юрист указал на нарушения в судебном вердикте

Не связанный с данным делом юрист Роман Анохин проанализировал судебный вердикт и пояснил, почему определение крайсуда является незаконным.

«Во-первых, это ничтожность сделки и отсутствие правопреемства. Согласно статье 17 Гражданского кодекса РФ, правоспособность гражданина прекращается его смертью. Гражданин, умерший в 2006 году, не мог совершить сделку в 2008 году ни лично, ни через представителя, доверенность прекращается смертью доверителя по п. 1 ст. 188 ГК РФ. Сделка, совершенная от имени умершего человека, является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ как посягающая на публичные интересы и требования закона», - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Он так же указал на неприменение правил о начале течения срока исковой давности.

«В соответствии со ст. 181 ГК РФ и п. 101 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25, если ничтожная сделка не исполнялась или истец не являлся ее стороной, срок давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения либо о нарушении своих прав. Суд формально отсчитал 10 лет с даты договора 2008 года, игнорируя факт того, когда Баталин реально узнал о притязаниях ответчиков и нарушении границ своего фактического землепользования».

Роман Анохин заключил, что «апелляционное определение является нарушением требований к законности и обоснованности судебного акта, согласно ст. 195 ГПК РФ, так как суд не дал никакой квалификации действиям по регистрации прав на имя умершего лица, фактически легитимизировав вероятную подделку документов и незаконное выбытие земли через институты давности».

Юрист посоветовал подать кассацию.

«Необходимо подать кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в г. Краснодаре, где указать на незаконность принятого решения. Надо подать ходатайство о запросе регистрационного дела по земле. В кассационной жалобе необходимо акцентировать внимание на фундаментальном нарушении норм материального права: суды применили давность к абсолютно ничтожному акту, совершенному «именем мертвой души», не исследовав вопрос о моменте, когда истец узнал об этой записи».

Роман Анохин считает правильным шагом вторичное обращение Баталина, в Следственный комитет РФ. Параллельно он советует подать заявление о преступлении по ст. 159 КК РФ (мошенничество) и ст. 327 УК РФ (подделка документов) по факту отчуждения имущества умершего человека в 2008 году.

«Гражданский срок давности не легализует уголовно наказуемое деяние», - подчеркнул юрист. Баталина

Баталин намерен добиваться справедливости

Александр Баталин подтвердил, что будет добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях.

Я обязательно дойду, если потребуется до Верховного Суда РФ. Я верю, что где-то коррупционная система и круговая порука дадут сбой и решение будет принято по закону

«Получив 29 августа на руки определение краевого суда, я лишь убедился, что в Краснодарском крае действует круговая порука. Но коррупционные и семейные связи, возможно, не могут тянуться бесконечно и уходить дальше Краснодара. Я обязательно дойду, если потребуется до Верховного Суда РФ. Я верю, что где-то коррупционная система и круговая порука дадут сбой и решение будет принято по закону», - заявил Баталин.

Сама Кузнецова оказалась недоступна для комментариев. Ее телефон, указанный в заявлениях, не отвечает.

Соседи из СНТ «Коммунальник» которые попросили не называть их имена заявили, что «Кузнецову и ее сына на участке не видели давно. Участок зарос и стоит заброшенный», - сказала одна из ближайших соседок Кузнецовой.