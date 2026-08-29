Семь человек ранены при атаке дронов на Ростовскую область
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Четыре жителя Ростова-на-Дону и три жителя Аксайского района получили сегодня ранения при атаке беспилотников.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, а также Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.
"В результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область семь человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. <…> В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека", – написал сегодня Слюсарь в своем телеграм-канале.
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате падения обломков беспилотников повреждены два многоквартирных дома. Идет эвакуация жителей, развернут временный пункт размещения. В Аксайском районе обломки дронов упали на территорию складов, также загорелась лесополоса.
В Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет, добавил Слюсарь.
Под атаку дронов попал склад Ozon в Ростовской области, сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области <...>. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы Ozon.
Работники заранее были эвакуированы в связи с беспилотной опасностью, пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 16 августа при атаке беспилотников в регионе погибли пять человек, еще один получил ранения. 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи при атаке беспилотников.
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