Семь человек ранены при атаке дронов на Ростовскую область

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре жителя Ростова-на-Дону и три жителя Аксайского района получили сегодня ранения при атаке беспилотников.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, а также Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.

"В результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область семь человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. <…> В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека", – написал сегодня Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате падения обломков беспилотников повреждены два многоквартирных дома. Идет эвакуация жителей, развернут временный пункт размещения. В Аксайском районе обломки дронов упали на территорию складов, также загорелась лесополоса.

В Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Под атаку дронов попал склад Ozon в Ростовской области, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области <...>. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы Ozon.

Работники заранее были эвакуированы в связи с беспилотной опасностью, пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 16 августа при атаке беспилотников в регионе погибли пять человек, еще один получил ранения. 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи при атаке беспилотников.