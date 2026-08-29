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03:59, 29 августа 2026

Пользователи Facebook* прокомментировали ситуацию на границе России и Грузии

Скопление автомобилей перед КПП "Верхний Ларс". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=eYSlCwMQTMY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о наплыве россиян на КПП "Верхний Ларс" вызвала противоречивые комментарии пользователей Facebook*. Одни сочли это обычным туристическим ажиотажем, другие полагают, что россияне массово переезжают в Грузию. При этом в случае мобилизации военнообязанные могут столкнуться с запретом на выезд.

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели брифинг у КПП "Верхний Ларс", указав, что власти Грузии проводят политику по увеличению числа туристов и релокантов из России. "Грузинская мечта" заявила о разжигании оппозицией ненависти, объяснив большой поток людей через "Верхний Ларс" разгаром туристического сезона. 19 августа МВД Грузии опровергло сообщения о массовом въезде россиян через "Верхний Ларс", указав, что за сутки через КПП в обе стороны прошло чуть более 16 тысяч жителей разных стран.

Пользователи соцсети перестали разделять туристов и релокантов

Две публикации о заявлениях грузинских политиков в связи с увеличившимся трафиком на «Верхнем Ларсе» набрали на странице «Кавказского узла» в Facebook* более 160 комментариев.

В обсуждении публикации переплетаются несколько тем: отношение к притоку российских туристов и релокантов, влияние миграции на рынок недвижимости и демографическую ситуацию, а также политические разногласия вокруг отношений Грузии и России. При этом часть участников призывает не преувеличивать масштабы происходящего и связывает увеличение числа людей на границе с сезонным туристическим потоком.

Часть участников считает, что повышенное внимание к числу приезжающих связано прежде всего с летним сезоном.

«Ну так сезон сейчас. К осени всё будет как обычно. Каждый год так», - считает Slavik Labenko.

Пользователи обращают внимание на то, что через границу проходят не только граждане России.

«Не забывайте, что через Ларс в Грузию заезжают представители около 30 стран. И не накручивайте глупую панику», - написал Дмитрий Тихов.

Другие комментаторы предлагают учитывать туристический характер поездок.

«Каждое лето в Грузию едут десятки тысяч туристов, курортный сезон же сейчас! И не факт, что все въехавшие останутся в Грузии», - отметил Saro Bagromyan.

«Туристы нам не мешают», - заявил Oto Shvili.

«Конец лета, посмотрите статистику, большая часть из Грузии едут и через Грузию транзитом из Армении возвращаются» - написала Марина Лысова.

Тема пересечения границы вызвала споры о необходимости ужесточения миграционной политики

Отдельная линия обсуждения касается не туристов, а тех, кто намерен оставаться в стране.

Туристами - пожалуйста, но переселиться в Грузию - нет.

«Если границу пересекают именно туристы, то пожалуйста, милости просим. Но ни в коем случае не пропускать тех, кто хочет отсидеться в Грузии, спасаясь от мобилизации, а также тех, кто хочет приобрести недвижимость или получить вид на жительство или гражданство» - считает Aza Gelashvili.

Некоторые пользователи предлагают ужесточить миграционную политику

«Грузия не может принять больше иностранцев. Туристам - пожалуйста, но переселиться в Грузию - нет. Туристы - не проблема, проблему создают те русские, которые стараются в Грузии обосноваться и покупают в Грузии квартиры и дома. Надо ужесточить миграционные законы уже сейчас!» - написал Teimuraz Menabdishvili.

Другие возражают, указывая на сложности получения гражданства.

«Даже тем, кто родился в Грузии, получить гражданство очень сложно. И не надо писать про уклонистов», - отметила Olga Sh.

Даже рожая детей граждан Грузии, от супругов граждан Грузии, никто, нам россиянам, гражданство не дает

Аналогичную позицию высказывает другая участница обсуждения, связывая возможные ограничения с существующими правилами.

«Максимум ПМЖ, даже рожая детей граждан Грузии, от супругов граждан Грузии, никто, нам россиянам, гражданство не дает», - написала Анна Ефремова.

В обсуждении звучат предложения разделять туристов и тех, кто переезжает на постоянное место жительства.

Часть участников, напротив, считает, что иностранные туристы и приезжие в целом не представляют проблемы.

«Нам всё равно. Пусть туристы наслаждаются. Куда хотят, туда и едут» - написала ბჟალავა ნინო.

Вопрос приобретения недвижимости становится поводом для спора о равных правилах для иностранцев.

«Ни славянам, ни арабам и никаким другим иностранным гражданам не должно быть дозволено скупать недвижимость в Сакартвело» - считает Алла Ломсадзе.

«Надо срочно ввести визовый режим с Россией и ужесточить контроль на границе» - считает Manana Nazarashvili.

В ответ звучат аргументы о необходимости различать отношение к государству и к отдельным приезжающим. "Каждый релокант - это несостоявшийся солдат», - написал Александр Хакимов. В дальнейшем он уточняет, что считает достойными поддержки россиян, покинувших страну из-за нежелания участвовать в СВО.

Аналитики прокомментировали вероятность закрытия границ для мобилизованных

Возможность выехать за пределы России в случае объявления мобилизации прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" 28 августа директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»** Сергей Кривенко** и представитель движения «Идите лесом»** Иван Чувиляев.

По словам Сергея Кривенко**, если человек входит число военнообязанных, то ему закрывают выезд. «Если человек включен в реестр повесток и получил повестку, но не явился в военкомат, его выезд будет ограничен. Специфическая ситуация у запасников. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в случае начала мобилизации им запрещен не то, что выезд из страны - выезд из своего населенного пункта без разрешения военкомата. Мобилизация, как известно, была объявлена в сентябре 2022 и формально до сих пор не завершена. Формально это ограничение как бы есть, но фактически оно не действует. Но если будет новая волна мобилизации, то это ограничение всплывет», - заявил он.

Иван Чувиляев заметил, что запрос на выезд - это не такая популярная история, как может показаться снаружи, из-за границы. «Все, кто мог выехать, выехали в 2022 году. Те, кто не выехал в 22-м, не могут выехать сейчас. Это для них слишком тяжелая задача, очень трудная и очень болезненная», - заявил он.

Если говорить про существование вообще ограничений на выезд, по закону они есть

Чувиляев также подчеркнул, что при разговоре на данные темы надо понимать, что написанное в законе не всегда происходит на практике. «Если говорить про существование вообще ограничений на выезд, по закону они есть. Границы типа на замке, и если ты получил повестку, никаких шансов выехать у тебя не будет. По факту, ради бога, выезжай сколько влезет, потому что коммуникация между тем, что написано в едином реестре военнообязанных, и тем, что есть на руках и перед носом у пограничника на выезде из страны, это очень запутанная коммуникация, там практически ничего нет. То есть, проще говоря, если у человека есть повестка в «Госуслугах», он выехать по закону не может, потому что на него накладываются ограничения. На практике этих ограничений нет, они не работают, их не существует, человек может выехать. Из, условно говоря, десяти человек, один получает отказ на границе, и девять благополучно выезжают, что указывает на то, что просто у пограничников нет никаких данных на них», - добавил он.

Российский эксперт по туризму, говоривший на условиях анонимности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Грузия остается страной массового российского туризма, причем большинство туристов предпочитает добираться туда с помощью авиаперелетов. «По данным Национальной администрации туризма Грузии, за январь-июнь страну посетили более 497 500 российских туристов. В основном они используют воздушный транспорт (в том числе стыковочные рейсы через Владикавказ, Минеральные Воды и Сочи). Наземные маршруты играют вспомогательную роль из-за «бутылочного горлышка» на границе», - заявил он.

В турфирмах Краснодара и Ставрополя корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что Грузия не относится к числу популярных направлений. В турфирмах «Сели-поехали» и «Турбосс» в Ставрополе заявили, что в этом году у них вообще не было туров в Грузию. В краснодарском отделении турагентства «Travelata» отметили, что подобных туров было немного. В краснодарском отделении турагентства «Anex-Tour» также отметили, что туров было немного, подчеркнув, что Грузия и раньше «не была каким-то фаворитом». У целого ряда турфирм Грузия вообще не значилась в списке направлений, а на первых местах доминировали Турция и Шри-Ланка.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году Грузия стала одним из направлений для релокантов из России, покидавших страну, а после объявления в России частичной мобилизации поток резко вырос. В ноябре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после объявления мобилизации грузинскую границу пересекли более 700 тысяч россиян, около 100 тысяч из них остались в стране, а остальные уехали.

"Кавказский узел" также писал, что споры вокруг условий въезда и отношения к гражданам России возникали в Грузии и после первой волны релокации. В августе 2022 года оппозиционная партия "Лело" предложила ввести визовый режим для граждан России, а также ограничить и контролировать приобретение ими недвижимости, получение вида на жительство и регистрацию бизнеса. "Грузинская мечта" тогда назвала эти требования попыткой направить агрессию на определенную этническую группу.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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