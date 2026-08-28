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23:10, 28 августа 2026

Участники непрерывной акции в Тбилиси в 639-й день подряд собрались на Руставели

Участники непрерывных акций в 639-й день подряд на Руставели в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на сильный дождь, сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси в 639-й день подряд. Общее число помилованных участников митингов 2024-2025 годов достигло девяти человек.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа, в 638-й день непрерывных протестов, стало известно, что осужденный за участие в протестах против закона об иноагентах Фридон Бубутеишвили был включен в список помилованных президентом Грузии.

Граждане, требующие возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, несмотря на сильный дождь, вновь собрались в 639-й день непрерывных протестов перед зданием парламента и Тбилисского городского совета, сообщает издание Publika.

Участники непрерывных акций в 639-й день подряд на Руставели в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook

Участники акции держали флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Некоторые участники держали плакаты: "Не сдавайся", "Свободу медиа", "Требуем прозрачных судебных процессов", "Нельзя держать во власти необразованных, ибо они опустят страну до своего уровня", следует из публикации фотографа MO SE в Facebook*.

Сегодня подтвердилась информация, что помилованные президентом Грузии Михаилом Кавелашвили еще семеро осужденных за участие в протестах 2024-2025 годов находятся на свободе, передает издание "Батумелеби".

Ранее, президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал осужденного на два года за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси россиянина Дениса Куланина. После освобождения Куланин помещен в депортационный центр и не связывался ни с родственниками в России, ни с активистами, которые оказывали ему поддержку в Грузии. Адвокат Куланина обратился за помощью в Аппарат Народного Защитника.

Среди них участники массовых демонстраций, которые вспыхнули после решения властей приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС: музыкант Давид Хомерики (приговорен к 4,5 годам лишения свободы), 20-летний Саба Джикия (приговорен к 4,5 годам лишения свободы), Гурам Хуташвили и Даниэль Мумладзе (обоим 23 года, каждый из них приговорен к 3 годам лишения свободы).

Еще трое - фигуранты дела об акции 4 октября 2025 года, когда часть протестующих снесла ограду и проникла во двор президентской резиденции на улице Атонели: Торнике Мчедлишвили (приговорен к 5 годам лишения свободы), Симон Махарадзе (заключил соглашение о признании вины и был приговорен к 1 году лишения свободы и 3 годам условного срока), Автандил Топчишвили (заключил соглашение о признании вины и должен был отбыть 1 год лишения свободы и 3 года условного срока).

Таким образом, общее число помилованных участников митингов 2024-2025 годов достигло девяти человек.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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