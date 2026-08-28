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17:00, 28 августа 2026

Обвиненный в Абхазии в госизмене блогер найден мертвым в Тбилиси

Абхазский блогер Даур Буава. Фото: Megatv / https://megatv.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело абхазского блогера Даура Буавы, который был обвинен в Абхазии в госизмене, обнаружено в жилой квартире в Тбилиси. Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства".

В Тбилиси обнаружено тело 30-летнего абхазского блогера Даура Буава. Полиция обнаружила его тело вчера ночью в арендованной квартире.

Эксперты-криминалисты работали в одном из районов столицы Грузии до поздней ночи. В арендованной блогером квартире продолжаются следственные действия, передает сегодня телекомпания Pirveli.

Абхазский блогер Даур Буава. Фото: Pro Georgia / Telegram-канал

По имеющейся информации, Буаву в последний раз видели соседи несколько дней назад. Вчера на место происшествия были вызваны спасательные службы и полиция из-за невыносимого запаха в здании. По словам местных жителей, по записям с камер видеонаблюдения, Буава не выходил из дома с 23 августа. Соседи предполагают, что абхазский блогер был мертв уже четыре дня.

"Вчера утром девушка, живущая надо мной, написала, что в здании ужасный запах. Было душно, пахло гнилым мясом. Мы подумали, что, наверное, кто-то оставил отключенным холодильник, и что-то испортилось. Вызвали спасателей, они приехали и нашли в квартире погибшего. Он лежал на полу. У него был сильный отек. Похоже, он хотел попросить о помощи, но не смог. Он переехал в эту квартиру в прошлом году, жил с женой, потом они расстались", - рассказала соседка.

Тело Даура Буавы отправлено на вскрытие, которое должно установить причину смерти молодого человека. Возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса Грузии - доведение до самоубийства. Под эту статью в Грузии, в частности, подпадают случаи смерти, обстоятельства и возможный насильственный характер которой первоначально не установлены.

Даур Буава, в силу своих взгядов, получал многочисленные угрозы, и необходимо должным образом исключить причины и обстоятельства возможного насилия, заявила Тамта Микеладзе, руководитель "Центра социальной справедливости" в связи со смертью абхазского блогера.

По словам Тамты Микеладзе, теперь следственная группа должна своевременно предоставить общественности информацию об инциденте и детально изучить причину смерти.

"Крайне важно, чтобы расследование своевременно предоставило общественности информацию о произошедшем и детально изучило причину смерти. Насколько мне известно, Даур получал многочисленные угрозы из-за своего положения, и необходимо должным образом исключить причину и обстоятельства возможного насилия", - сказала Микеладзе.

Друзья Даура Буавы говорят, что блогер систематически получал угрозы. Особенно агрессивными были те, кто не разделял взглядов покойного на примирение абхазов и грузин. Один из друзей добавил, что, хотя угрозы и были, но они не выходили за пределы соцсетей.

Страница блогера в Facebook* насчитывает 57 тысяч подписчиков, в TikTok - 100 тысяч подписчиков, а в Instagram* - 22,5 тысячи подписчиков, уточняет Tbilisi life.

"Мы основали организацию "АМРА" на оккупированных территориях, показывали, что происходит в Тбилиси, например, комментировали события в Абхазии, из-за этого все мы получали угрозы, не только Даури, который непосредственно был подключен к этому делу. Но это были просто интернет-угрозы", - сказал друг Буавы.

Товарищ блогера, Коба Читава, отмечает, что Буава пытался "приподнять завесу над режимом, существующим в оккупированной Абхазии", и, естественно, имел много противников.

"Даур занимался настолько деликатными и серьезными темами, что было бы легкомысленно утверждать, что угроз не было или не будет. Конечно, угрозы были, хотя однозначно сказать об этом довольно сложно. Даур был первой ласточкой в ​​грузино-абхазских отношениях, разрушив миф и стереотип о том, что абхаз - враг грузина, а грузин - враг абхаза", - заявил Читава.

Блогер переехал в Грузию в 2021 году. В июне 2022 года СГБ Абхазии возбудила уголовное дело против него по подозрению в госизмене. Буава публиковал в соцсети TikTok видео с пропагандой присоединения Абхазии к Грузии в качестве автономной республики, с закреплением правового статуса в конституции Грузии, сообщает Sputnik Абхазия.

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Автор: Кавказский узел

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