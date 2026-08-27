Захарова пристыдила власти Армении за заявления о железной дороге

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Аргументы Еревана о том, что российская концессия мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность обращения в суд по поводу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) и заявил, что Армения может требовать ежегодную плату с России. РЖД в ответ заявили о праве на возврат вложений при изменении концессии с Арменией.

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» максимально ответственно выполняет свои обязательства: она осуществила инвестиции на сумму более 30 млрд рублей, в том числе в обновление подвижного состава, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немаловажно, что их график корректировался по просьбе именно армянской стороны. Именно компетенции российских железнодорожников помогли Армении сохранить конкурентные преимущества, которые сегодня позволяют вести разговоры о разблокировании коммуникаций в регионе. Аргументы Еревана о том, что российская концессия якобы мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности, просто стыдно всё это слушать, я уже не знаю, как им не стыдно такое говорить. Все разъяснения на этот счёт были даны на различных уровнях. При этом привести контраргументы, доводы, факты армянская сторона затрудняется, потому что их просто нет", - заявила на наа брифинге.

С учётом того, что ранее вопрос передачи кому-либо концессии не ставился, с высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют и требуют от него устранить так называемый российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции, которые под вопросом. считает она "При этом обещания дают. Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа. Насколько от этого пострадает Армения, я думаю, очевидно буквально всем», — подчеркнула Захарова.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 августа предложил России «проявить гибкость» и продать приемлемой для Москвы и Еревана третьей стороне концессионные права на управление участком ЮКЖД. Он объяснил это необходимостью интегрировать Армению в международную железнодорожную сеть и реализовать проект «Маршрут Трампа».

По словам Пашиняна, Армения хочет мирного решения вопроса с концессией России на железную дорогу и не прибегать к «острым решениям». Армянский премьер отметил, что Ереван не хочет разрывать существующий договор с Москвой.

На брифинге 27 августа у премьера поинтересовались, почему, если есть предложение о покупке ЮКЖД за 400 млн долларов, и эта сумма превышает размер предполагаемого штрафа за досрочный разрыв соглашения с РФ, Ереване не идет на сделку, пишет сегодня News.Am. В ответ Пашинян рассказал о восстановлении участка Ахукир-Ерасх и активных обсуждениях. По его словам, указанная цифра была озвучена устно, и в целом поскольку на восстановление дороги в Гюмри и Арарате нужно время, то и вопрос продажи спешный, но не неотложный.