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10:53, 27 августа 2026

Азербайджанский активист Сулейманлы пожаловался на затягивание судебного процесса

Башир Сулейманлы. Фото: https://vesti.az/xeber/socium/arestovany-basir-suleimanly-i-mamed-alpai-540232

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Находящийся под арестом руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы считает, что судебный процесс по его делу намеренно затягивается, из-за чего он продолжает длительное время оставаться в условиях изоляции.  

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане было возбуждено дело в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "Легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Должностной подлог", предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. 9 октября 2025 года суд не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования активиста Башира Сулейманлы или хотя бы переводе его под домашний арест.

В Азербайджане содержащийся под арестом руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы пожаловался на затягивание судебного процесса над ним и лишение права на живые встречи с родными.

Сулейманлы считает, что судебное следствие над ним целенаправленно затягивается, сказал корреспонденту «Кавказского узла» соратник активиста. 

«Затягивая судебный процесс меня фактически продолжают содержать в условиях крытого тюремного заключения. Считаю, что это делается со злым умыслом, чтобы отягчить мои мучения.  Я протестую против затягивания судебного процесса и настаиваю на ускорении судебного разбирательства», - говорится в обращении Сулейманлы.

Он также жалуется на непредставление ему живых встреч с близкими. «Со дня ареста, по сегодняшний день, то есть вот уже полтора года, я не могу видеться с моими малолетними детьми. Мои родители - пожилые люди, страдают различными заболеваниями. Каждый раз для свидания со мной они приезжают из района в Баку, преодолевая путь длиною по времени в 4-5 часов в одном направлении и столько же обратно. Однако, я могу с ними видеться лишь через стекло, общаемся мы на этих встречах по телефону. Из-за пожилого возраста они меня плохо слышат,  часто не все понимают о чем я говорю»,  - отмечает Сулейманлы.

Адвокат активиста Эльчин Садыгов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сообщил, что суд над Сулейманлы начался еще в октябре 2025 года. По словам адвоката, последнее заседание по делу состоялось 30 июля.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям объяснил двухмесячный перерыв выходом судей в отпуск.

В УПК Азербайджана нет временных ограничений на перерывы в судебных разбирательствах, отметил один из бакинских юристов, не пожелавший публиковать свое имя. 

«Перерывы должны укладываться в разумные сроки. Если в отпуск уходит председательствующий судья, то да, приостановление процесса неизбежно и судебное следствие может быть прервано на 30-40 дней. Однако, неверно дожидаться, возвращения из отпуска всех трех судей, которые могут уходить отдых в разные сроки. В таких случаях, к процессу могут присоединяться запасные судьи. Длительный перерыв в процессе затягивает пребывание обвиняемого в СИЗО, где он содержится в плотной изоляции, в отличие от колонии, куда его должны перевести после приговора. С другой стороны, если суд оправдает обвиняемого то, получится, что он незаконно содержался под стражей длительное время», - сказал юрист. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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