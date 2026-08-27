Азербайджанский активист Сулейманлы пожаловался на затягивание судебного процесса

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Находящийся под арестом руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы считает, что судебный процесс по его делу намеренно затягивается, из-за чего он продолжает длительное время оставаться в условиях изоляции.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане было возбуждено дело в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "Легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Должностной подлог", предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. 9 октября 2025 года суд не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования активиста Башира Сулейманлы или хотя бы переводе его под домашний арест.

В Азербайджане содержащийся под арестом руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы пожаловался на затягивание судебного процесса над ним и лишение права на живые встречи с родными.

Сулейманлы считает, что судебное следствие над ним целенаправленно затягивается, сказал корреспонденту «Кавказского узла» соратник активиста.

«Затягивая судебный процесс меня фактически продолжают содержать в условиях крытого тюремного заключения. Считаю, что это делается со злым умыслом, чтобы отягчить мои мучения. Я протестую против затягивания судебного процесса и настаиваю на ускорении судебного разбирательства», - говорится в обращении Сулейманлы.

Он также жалуется на непредставление ему живых встреч с близкими. «Со дня ареста, по сегодняшний день, то есть вот уже полтора года, я не могу видеться с моими малолетними детьми. Мои родители - пожилые люди, страдают различными заболеваниями. Каждый раз для свидания со мной они приезжают из района в Баку, преодолевая путь длиною по времени в 4-5 часов в одном направлении и столько же обратно. Однако, я могу с ними видеться лишь через стекло, общаемся мы на этих встречах по телефону. Из-за пожилого возраста они меня плохо слышат, часто не все понимают о чем я говорю», - отмечает Сулейманлы.

Адвокат активиста Эльчин Садыгов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сообщил, что суд над Сулейманлы начался еще в октябре 2025 года. По словам адвоката, последнее заседание по делу состоялось 30 июля.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям объяснил двухмесячный перерыв выходом судей в отпуск.

В УПК Азербайджана нет временных ограничений на перерывы в судебных разбирательствах, отметил один из бакинских юристов, не пожелавший публиковать свое имя.

«Перерывы должны укладываться в разумные сроки. Если в отпуск уходит председательствующий судья, то да, приостановление процесса неизбежно и судебное следствие может быть прервано на 30-40 дней. Однако, неверно дожидаться, возвращения из отпуска всех трех судей, которые могут уходить отдых в разные сроки. В таких случаях, к процессу могут присоединяться запасные судьи. Длительный перерыв в процессе затягивает пребывание обвиняемого в СИЗО, где он содержится в плотной изоляции, в отличие от колонии, куда его должны перевести после приговора. С другой стороны, если суд оправдает обвиняемого то, получится, что он незаконно содержался под стражей длительное время», - сказал юрист.