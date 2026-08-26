Оппозиция использовала тему туристов и релокантов из России против "Грузинской мечты"

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Члены оппозиционной партии "Единое национальной движение" провели брифинг у КПП "Верхний Ларс", указав, что власти Грузии проводят политику по увеличению числа туристов и релокантов из России. "Грузинская мечта" заявила о разжигании оппозицией ненависти, объяснив большой поток людей через "Верхний Ларс" разгаром туристического сезона.

Как информировал "Кавказский узел", 19 августа МВД Грузии опровергло сообщения о массовом въезде россиян через "Верхний Ларс", указав, что за сутки через КПП в обе стороны прошли чуть более 16 тысяч жителей разных стран.

Грузинские оппозиционеры провели брифинг у погранпункта "Верхний Ларс"

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) 25 августа провели брифинг у пограничного пункта "Верхний Ларс". Руководитель временного управляющего совета ЕНД Ираклий Павленишвили обвинил основателя правящей "Грузинской мечты" олигарха Бидзину Иванишвили и нынешние власти в том, что они будто бы создали условия для массового въезда граждан России, передало информагентство GHN.

"Ларсский пропускной пункт Иванишвили и его режим превратили в ворота Мордора", – процитировало агентство Павленишвили.

По его мнению, туристы и релоканты из России "бесконтрольно" въезжают через "Верхний Ларс", получают грузинское гражданство по упрощенным процедурам, приобретают недвижимость, имущество и бизнес. Павленишвили назвал происходящее "замещением грузин", связав его с отъездом граждан Грузии из-за бедности и отсутствия перспектив. Оппозиционер заявил, что такая ситуация угрожает грузинской государственности.

"Верхний Ларс" является "фильтром национальной безопасности", заявил член политсовета ЕНД Бесо Шенгелия. По его утверждению, власти Грузии заинтересованы в дальнейшем увеличении числа туристов и релокантов из России. Слова Шенгелия, который также принял участие на брифинге, 25 августа на своем сайте привел телеканал TV Pirveli.

За пять дней до этого, 20 августа, Павленишвили заявил в Батуми, что рост числа туристов и релокантов из России в городе приобрел особые темпы. Он пообещал, что после прихода ЕНД к власти недвижимость будет изъята у граждан России, нарушивших грузинский закон "Об оккупированных территориях", и передана семьям вынужденных переселенцев, передало 20 августа слова Павленишвили агентство Interpressnews.

Правящая партия "Грузинская мечта" отвергла обвинения ЕНД. Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что высокий поток через границу связан с туристическим сезоном, а целью оппозиционной риторики назвал создание напряженности и разжигание ненависти по этническому признаку. С 17 по 24 августа через КПП "Верхний Ларс" в Грузию въехало почти 53 тыс. человек, а выехало – 61,7 тыс. человек, привел слова Махашвили 26 августа телеканал Rustavi2.

Конфликты с туристами периодически вызывают резонанс в Грузии

В последнее время в Грузии произошел ряд конфликтов между местными жителями и туристами. Так, в июле широкий резонанс вызвал конфликт в одном из отелей Телави во время свадьбы: житель Грузии Гиоргий Чигладзе ударил туристку, которую грузинские СМИ назвали гражданкой России и Турции. МВД Грузии со ссылкой на свидетелей утверждало, что находившиеся в отеле туристки оскорбили участников свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру. Подруга пострадавшей первоначально связывала конфликт с тем, что девушки говорили по-русски. Суд позднее освободил Чигладзе под залог.

Версии участников конфликта расходились. Туристки отрицали, что поливали участников свадьбы водой и оскорбляли их, однако опубликованная позднее запись камеры отеля подтвердила, что на участников свадьбы была вылита вода. При этом запись сама по себе не установила, кто именно это сделал.

Другой конфликт произошел 11 июля в Тбилиси во время шествия у парламента в память о грузинских бойцах, погибших в ходе боевых действий на Украине. Грузинские СМИ назвали туристок россиянками. Видеозапись показала, что участники шествия выкрикивали в их адрес оскорбления.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году Грузия стала одним из направлений для релокантов из России, покидавших страну, а после объявления в России частичной мобилизации поток резко вырос. В ноябре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после объявления мобилизации грузинскую границу пересекли более 700 тысяч россиян, около 100 тысяч из них остались в стране, а остальные уехали.

"Кавказский узел" также писал, что споры вокруг условий въезда и отношения к гражданам России возникали в Грузии и после первой волны релокации. В августе 2022 года оппозиционная партия "Лело" предложила ввести визовый режим для граждан России, а также ограничить и контролировать приобретение ими недвижимости, получение вида на жительство и регистрацию бизнеса. "Грузинская мечта" тогда назвала эти требования попыткой направить агрессию на определенную этническую группу.