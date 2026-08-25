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23:32, 25 августа 2026

Протестующие вышли на акции в Тбилиси 636-й день подряд

Протестующие в Тбилиси в 636-й день непрерывных акций. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акции у здания парламента и Тбилисского городского совета в 636-й день подряд, требуя освободить политзаключенных и провести прозрачные выборы. Преподаватели высших учебных заведений говорят о катастрофе в системе образования в результате государственных реформ.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа, в 635-й день протестных акций против политики правящей партии Грузии участники отметили День независимости Украины, собравшись у посольства страны в Тбилиси, после чего отправились маршем к памятнику Тарасу Шевченко.

Сегодня в 636-й день непрерывных протестов люди собрались перед зданием парламента и Тбилисского городского совета. Участники акции традиционно потребовали возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, передает издание Publika.

Участники акции держали флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Некоторые участники держали плакаты: "Бидзина уходи", "Не прекращай борьбу", "Система должна быть разрушена" и "Абитуриенты, вас обманули", следует из публикации фотографа MO SE в Facebook*.

Участник непрерывных протестов в Тбилиси с плакатом: "Абитуриенты, вас обманули?". Фото: MO SE / Facebook

Профессор Государственного университета Илии Гига Зедания называет происходящие в системе образования процессы "катастрофой национального масштаба". Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

По его словам, тысячи молодых людей в этом году остались без высшего образования, и студентам и школьникам придётся учиться в значительно худших условиях из-за искусственного сокращения сроков обучения и провалившихся государственных инициатив.

Студенты и преподаватели различных вузов в Тбилиси при поддержке участников непрерывных протестов неоднократно проводили акции против реформы образования в Грузии. В частности, 22 февраля акция протеста прошла у государственного университета Илии в Тбилиси под лозунгом: "Защищаем Илияуни". В акции участвовали преподаватели и студенты, которые выразилит несогласие с решением министерства образования Грузии о распределении квот для государственных университетов. Ранее министр образования Грузии назвал, какие государственные университеты и по каким факультетам объявят приём, а также были определены квоты - сколько студентов смогут принять вузы.

"Тысячи абитуриентов не смогли поступить в высшие учебные заведения в этом году. Те, кто поступил, будут вынуждены учиться в гораздо худших условиях - качество программ значительно ухудшится из-за потерянных лет обучения; лучшие программы переведены в краткосрочный режим. При этом обучение в школе официально сокращено на один год, а неофициально - на два", - заявил Зедания.

По его мнению, большинство молодых людей закончат общеобразовательные учреждения без элементарных навыков. Единственная якобы позитивная мера, которая планировалась, - а именно, школьная форма - будет отменена. "Государство потратило миллионы на закупку формы якобы для достижения равенства, а теперь говорят, что те, у кого есть деньги, сошьют форму лучшего качества для своих детей. Мы имеем дело с национальной катастрофой", - говорится в его заявлении.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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