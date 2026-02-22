Протесты против реформы образования прошли в Tбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ежедневные протесты у парламента Грузии продолжаются 452-й день подряд. Также сегодня в Тбилиси студенты и преподаватели университета Илии провели акцию против реформы образования.

Как писал "Кавказский узел", шествия в защиту образования и с требованием освободить политзаключенных прошли в Тбилиси в 451-й день протестов.

Сегодня акция протеста прошла у государственного университета Илии в Тбилиси под лозунгом: "Защищаем Илияуни".

В акции участвуют преподаватели и студенты, которые выражают несогласие с решением министерства образования Грузии о распределении квот для государственных университетов. Участники держат баннеры с надписями: "Защити образование", "Защищаем Илияуни", "Нашей стране нужны европейский опыт, наука и образование". Также у них с собой государственные флаги Грузии. Ранее министр образования Грузии назвал, какие государственные университеты и по каким факультетам объявят приём, а также определены квоты - сколько студентов смогут принять вузы.

В частности, в 2026–2027 учебном году в Тбилисский государственный университет на действующие программы в общей сложности будет принято 6650 студентов.

В Грузинском техническом университете в следующем учебном году предусмотрено 3880 мест, а Государственный университет Илии сможет принять в общей сложности 300 студентов.

Также Тбилисский государственный университет объявит приём по направлениям: точные и естественные науки; гуманитарные науки (за исключением педагогики); право; экономика и бизнес-администрирование; социальные и политические науки. В Грузинском техническом университете приём будет объявлен на инженерно-технические дисциплины, в Тбилисский государственный медицинский университет - на медицинские специальности.

В Государственном университете Илии приём объявят на программы по педагогике и STEM-специальности (естественные науки, технология, инженерия и математика) с аккредитацией ABET. В Сухумский государственный университет - на аграрные специальности, грузинский и абхазский языки и литературу, а также педагогические направления, сообщает "Интерпрессньюс".

"Университет Илии - единственный в стране государственный университет, где не назначен ректор, где ректора могут свободно выбрать академические составы, указала профессор Тамара (Тата) Цопурашвили. "Это залог нашего успеха, именно поэтому наш университет является одним из самых привлекательных вузов для молодежи", - приводит ее слова Publika.

Студенты, преподаватели и другие граждане собрались в корпусе А университета, затем перешли к корпусу Е, где студенты Илийского государственного университета читали манифест.

"Университет должен оставаться свободным, голос студентов должен оставаться независимым, а демократия должна жить. Мы защитим Университет Илии!" - заявили студенты на акции.

Тем временем у парламента 452-й день подряд продолжилась ежедневная акция протеста сторонников евроинтеграции. Протестующие, которые держали в руках флаги Грузии потребовали освободить политзаключенных и провести новые парламентские выборы.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".