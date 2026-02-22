×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:10, 22 февраля 2026

Протесты против реформы образования прошли в Tбилиси

Студенты на акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото ТВ "Пирвели" от 22.06.26, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/121892-aqtsia-iliauntan-ra-gzavnilebit-gamovida-khalkhi-quchashi.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ежедневные протесты у парламента Грузии продолжаются 452-й день подряд. Также сегодня в Тбилиси студенты и преподаватели университета Илии провели акцию против реформы образования.

Как писал "Кавказский узел", шествия в защиту образования и с требованием освободить политзаключенных прошли в Тбилиси в 451-й день протестов.

Сегодня акция протеста прошла у государственного университета Илии в Тбилиси под лозунгом: "Защищаем Илияуни".

В акции участвуют преподаватели и студенты, которые выражают несогласие с решением министерства образования Грузии о распределении квот для государственных университетов. Участники держат баннеры с надписями: "Защити образование", "Защищаем Илияуни", "Нашей стране нужны европейский опыт, наука и образование". Также у них с собой государственные флаги Грузии. Ранее министр образования Грузии назвал, какие государственные университеты и по каким факультетам объявят приём, а также определены квоты - сколько студентов смогут принять вузы.

В частности, в 2026–2027 учебном году в Тбилисский государственный университет на действующие программы в общей сложности будет принято 6650 студентов.

В Грузинском техническом университете в следующем учебном году предусмотрено 3880 мест, а Государственный университет Илии сможет принять в общей сложности 300 студентов.

Также Тбилисский государственный университет объявит приём по направлениям: точные и естественные науки; гуманитарные науки (за исключением педагогики); право; экономика и бизнес-администрирование; социальные и политические науки. В Грузинском техническом университете приём будет объявлен на инженерно-технические дисциплины, в Тбилисский государственный медицинский университет - на медицинские специальности.

В Государственном университете Илии приём объявят на программы по педагогике и STEM-специальности (естественные науки, технология, инженерия и математика) с аккредитацией ABET. В Сухумский государственный университет - на аграрные специальности, грузинский и абхазский языки и литературу, а также педагогические направления, сообщает "Интерпрессньюс".

"Университет Илии - единственный в стране государственный университет, где не назначен ректор, где ректора могут свободно выбрать академические составы, указала  профессор Тамара (Тата) Цопурашвили. "Это залог нашего успеха, именно поэтому наш университет является одним из самых привлекательных вузов для молодежи", - приводит ее слова Publika.

Студенты, преподаватели и другие граждане собрались в корпусе А университета, затем перешли к корпусу Е, где студенты Илийского государственного университета читали манифест.

"Университет должен оставаться свободным, голос студентов должен оставаться независимым, а демократия должна жить. Мы защитим Университет Илии!" - заявили студенты на акции.

Тем временем у парламента 452-й день подряд продолжилась ежедневная акция протеста сторонников евроинтеграции. Протестующие, которые держали в руках флаги Грузии потребовали освободить политзаключенных и провести новые парламентские выборы.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пляжи Бобоквати. Фото: tourister.ru
11:45, 22 февраля 2026
Жители Бобоквати потребовали от властей отчета о судьбе земельных участков
Баннер на фасаде театра в Тбилиси с надписью: "Андро Чичинадзе! Свободу узникам системы!". Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/21548
09:46, 22 февраля 2026
Три актера театра в Тбилиси поддержали протест коллег
02:49, 22 февраля 2026
Лыжник из Италии погиб в горах Грузии
00:51, 22 февраля 2026
Родители Тамар Бачалиашвили потребовали возобновить расследование дела о ее смерти
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 21.02.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/862550-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
22:55, 21 февраля 2026
Акции в защиту образования и демократии прошли в Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше