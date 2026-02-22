Лыжник из Италии погиб в горах Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В горах около Кутаиси во время фрирайда погиб лыжник из Италии Пьетро Балларини, который является сыном известного урбаниста Луки Балларини.

О гибели сына сообщил в соцсетях его отец, известный итальянский дизайнер и урбанист Лука Балларини.

По его информации, сын находился в Грузии с друзьями, несчастный случай произошел, когда они катались на лыжах вне подготовленных трасс, пишут 21 февраля "Новости-Грузия".

По данным итальянского издания La Repubblica, мать погибшего Алессандра Паракки, которая является бывшей женой Луки Балларини, поехала в Грузию. Она занимается вопросов возвращения тела сына при поддержке МИД Италии и посольства Италии в Тбилиси.

Балларини-младший отправился в Грузию с тремя друзьями, отдыхали они на горнолыжном курорте неподалеку от Кутаиси, как утверждает издание, это место высоко ценится любителями зимних экстремальных видов спорта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе на горе Тетнулди в регионе Верхняя Сванетия на группу туристов сошла лавина, один получил травмы.