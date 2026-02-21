Пять актеров покинули театр в Тбилиси в знак протеста против демонтажа баннера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять ведущих актеров тбилисского Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе ушли из труппы после того, как с фасада здания был снят баннер в поддержку их коллеги Андро Чичинадзе, осужденного на два года заключения за участие в протестных акциях.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2025 года суд приговорил 11 человек, в том числе актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и двух граждан Украины - Руслана Сивакова и Сергея Кухарчука, к двум годам заключения по статье об участии в беспорядках. К аналогичному сроку приговорен и Саба Схвитаридзе по обвинению в нападении на полицейского.

Пять ведущих актеров тбилисского Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе ("Новый театр") покинули труппу в знак протеста после того, как со здания сняли плакат в поддержку их осужденного коллеги Андро Чичинадзе. Об уходе объявили Эка Деметрадзе, Гивико Бараташвили, Каха Кинцурашвили, Нанка Калатозишвили и Тасо Чантурая. На своих страницах в соцсетях они опубликовали заявление: "С сегодняшнего дня я больше не являюсь актером Государственного профессионального театра музыкальной комедии и драмы им. Васо Абашидзе. Большое спасибо всем, с кем я стою на сцене", сообщает "Новости Грузия".

Андро Чичинадзе стал одним из десятков задержанных после проевропейских протестов в Тбилиси в ноябре-декабре 2024 года. В сентябре 2025-го суд приговорил его к двум годам тюрьмы, признав виновным в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активном участии в них.

Баннер с изображением Чичинадзе и надписью: "Свободу узникам системы!" продержался на фасаде театра более года, но вчера его сняли, чтобы провести съемки нового музыкального шоу проправительственного телеканала "Рустави 2". Коллеги Чичинадзе несколько дней пытались препятствовать демонтажу и физически защищали баннер.

Требуя освобождения Чичинадзе и других участников протестов, театр долгое время находился в режиме бойкота: труппа гастролировала по городам Грузии с протестным манифестом. В апреле прошлого года за эти действия с должности худрука театра уволили Давида Доиашвили.

