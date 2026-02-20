Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе
Правительство России сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма.
Как писал "Кавказский узел", оперштаб Краснодарского края отчитался, что почти три месяца на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута. 19 февраля сильный шторм разрушил защитные валы.
а прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено, отчиталось сегодня правительство России.
"С начала работ собрано более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 179 тыс. т загрязненного песка и грунта. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники", - говорится в сообщении.
Волонтеры в свою очередь указали, что власти закрывают глаза на реальное состояние пляжей.
В частности, они опубликовали фото и видео с Бугазской косы, где видны значительные выбросы.
Мы не знаем, как на это можно закрывать глаза… Бугазская коса, глэмпинг", - написал штаб "Добровольцы ССЛ" (новое название штаба "Сети, сито, лопата, - прим. "Кавказского узла").
"Основная проблема сейчас: километр от пирса Джемете в сторону Витязево. Кубань-спас выехал на сбор, но, повторюсь, их сил недостаточно", - пишут волонтеры в другом сообщении.
Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.
