×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:15, 19 февраля 2026

Шторм разрушил защитные валы в Анапе

Центральный пляж, скриншот фото Юрия Озаровского от 19.02.26., https://t.me/MoreOz/117015

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе сегодня сильный шторм, волны и ветер разрушили созданные для защиты пляжей от мазута и мусора защитные валы, сообщил блогер.

Как писал "Кавказский узел", оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что почти три месяца  на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута.

В Анапе сегодня - шторм, волны размыли защитный вал от мазута на многих пляжах курорта, проинформировал блогер Юрий Озаровский.

Он опубликовал сегодня фото и видео различных пляжей Анапы.

"Все пляжи затопило и снесло все валы", - отметил он.

"Разрушается вал из мешков с песком возле Гранд Отеля Анапа", "Пляж Лагуна на речке Можепсин. Шторм поднял уровень реки, замыл мешки и моет берега!", - сообщил он.

Не выдержали защитные валы и на центральном пляже. "Валы не выдержали, сети замывает!", - проинформировал он.

Защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами, и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили ранее блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:56, 19 февраля 2026
ФСБ рапортовала о задержании в трех регионах юга России членов ячейки террористов
18:53, 19 февраля 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
17:41, 19 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
11:56, 19 февраля 2026
Мужчина погиб при задержании в Ростовской области
02:20, 19 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
20:30, 18 февраля 2026
Пенсионерка из Новороссийска обвинена в госизмене
Все события дня
Новости
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:56, 19 февраля 2026
ФСБ рапортовала о задержании в трех регионах юга России членов ячейки террористов
Асхабали Алибеков. Фото «Татар-информ» https://www.tatar-inform.ru/news/vaxitovskii-sud-kazani-vynes-prigovor-blogeru-s-psevdonimom-dikii-desantnik-5960877
08:10, 19 февраля 2026
Суд назначил административный надзор за Асхабали Алибековым
Пожарный тушит огонь на нефтепроводе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:19, 19 февраля 2026
Власти рапортовали о локализации пожара на Ильском нефтезаводе
Стоп-кадр: "Жители Ейского района на Кубани просят власти помочь - обратить внимание на замор рыбы". Фото: "Барахолка Ейск" / Telegram-канал
00:23, 19 февраля 2026
Жители Ейска обратились к властям из-за ежегодной массовой гибели рыбы в реке
Пенсионерка фотографирует военную технику. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:30, 18 февраля 2026
Пенсионерка из Новороссийска обвинена в госизмене
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 февраля 2026, 19:00
Арест архиепископа Баграта Галстаняна продлен на два месяца

Место, где висела памятная табличка на доме Анны Политковской. 19 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80702
19 февраля 2026, 15:46
18-я временная табличка уничтожена на доме Анны Политковской

Айшат Баймурадова. Фото: https://vk.com/wall-194944166_5191559
19 февраля 2026, 14:50
Баймурадова будет похоронена в Армении за счет государства

Рынок "Беркат" в Грозном. Стоп-кадр видео "Алёнка Краснодар" / YouTube
19 февраля 2026, 04:16
Распоряжения Кадыровых не помешали торговцам поднять цены на продукты в Рамадан

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше