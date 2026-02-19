Шторм разрушил защитные валы в Анапе
В Анапе сегодня сильный шторм, волны и ветер разрушили созданные для защиты пляжей от мазута и мусора защитные валы, сообщил блогер.
Как писал "Кавказский узел", оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что почти три месяца на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута.
В Анапе сегодня - шторм, волны размыли защитный вал от мазута на многих пляжах курорта, проинформировал блогер Юрий Озаровский.
Он опубликовал сегодня фото и видео различных пляжей Анапы.
"Все пляжи затопило и снесло все валы", - отметил он.
"Разрушается вал из мешков с песком возле Гранд Отеля Анапа", "Пляж Лагуна на речке Можепсин. Шторм поднял уровень реки, замыл мешки и моет берега!", - сообщил он.
Не выдержали защитные валы и на центральном пляже. "Валы не выдержали, сети замывает!", - проинформировал он.
Защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами, и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили ранее блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута.
Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.
