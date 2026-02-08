Волонтеры отчитались о сборе 12 мешков мазута на берегах Кубани

Ветер обнажил пласты мазута прямо в защитном вале, за день волонтеры собрали 12 мешков чистого мазута.

Как писал "Кавказский узел", пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на это фоне отчитался, что с 29 января по 6 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута.

Штаб "Сети, сито, лопата" сообщил, что пласты мазута обнаружены прямо в защитном валу, который призван защищать пляж от выбросов мазута.

Волонтеры вручную собрали 12 мешков мазута. "Учитывая, что собрано вручную и без примеси песка, около 300 кг", - написали они.

"Понятно, что требуется просеивание вала. Как и то, что ветер еще обнажит что-то. Но пока на виду крупные пласты, что мешает их убрать? Правильно, ничего. Кроме бумажек, в которых уже отчитались, да-да", - написали они, опубликовав фото вала до уборки и после.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.