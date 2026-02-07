Власти отчитались об отсутствии выбросов мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 29 января по 6 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута, заявили власти.

Как писал "Кавказский узел", пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие.

С 29 января по 6 февраля в Анапе и Темрюкском районе не фиксировали новых выбросов нефтепродуктов, сообщил 6 февраля оперштаб Краснодарского края по итогам мониторинга береговой линии сотрудниками «Кубань-СПАС».

Аналогичные данные озвучило и правительство России, отметив, что с начала работ очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из них почти 176 тыс. т утилизировано или направлено в хозяйственный оборот.Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 785 человек и 186 единиц техники, говорится в сообщении от 6 февраля.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.