Бывший замглавы Геленджика осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

Краснодарский краевой суд утвердил приговор в отношении бывшего заместителя главы Геленджика Павла Блинова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, он осужден на 3 года колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Краснодаре бывшего сотрудника администрации Геленджика, который подозревался в присвоении более 1,3 миллиона рублей выручки, полученных от платных парковок города. 22 сентября 2020 года МВД распространило ориентировку на розыск вице-мэра Геленджика Павла Блинова, курировавшего вопросы ЖКХ.

По версии суда, Блинов, с июля 2019 года являясь заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик, совместно со своим знакомым решил организовать бизнес по обслуживанию зон отдыха на пляжных территориях. Для этих целей они подыскали участок на пляже в поселке Кабардинка. Однако этот участок уже был занят другим предпринимателем, который благоустроил пляж и намеревался продолжать работать в соответствии с договором, заключенным между ним и администрацией города, сообщила 5 февраля пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Блинов потребовал от него добровольно расторгнуть договор, но бизнесмен отказался. Тогда подсудимый, используя своё административное влияние и служебные полномочия, вынудил предпринимателя расторгнуть договор в одностороннем порядке, выявив якобы существенные нарушения со стороны предпринимателя.

Подсудимый знал, что дальнейшее использование участка в коммерческих целях возможно посредством передачи его в пользование муниципальному предприятию "Александрия", которое, в свою очередь, может заключать договоры о совместной деятельности с третьими лицами. Тогда он потребовал от директора предприятия, чтобы он заключил такой договор с его знакомым. Директор отказался и был уволен. На его место подсудимый назначил лояльного человека, который заключил от имени "Александрии" необходимое соглашение.

Сообщается также, что Блинов с 23 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года, "явно выходя за пределы своих должностных полномочий", предоставил третьим лицам право безвозмездного пользования объектами недвижимости, являющимися муниципальной собственностью подконтрольного ему предприятия. В результате предприятию был нанесен имущественный ущерб в размере 1,28 миллиона рублей.

Геленджикский городской суд ранее признал подсудимого виновным, назначив ему 3 года колонии-поселения, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года, уточняет пресс-служба.

"Судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставлен без изменений приговор Геленджикского городского суда, которым Павел Блинов признан виновным в злолоупотреблении полномочиями. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 4 февраля был арестован замминистра транспорта Краснодарского края Александр Дашук. В СИЗО были отправлены также бывшая глава союза дорожников Кубани Дарья Чубачук и предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все, взятые под стражу, являются фигурантами дела бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.