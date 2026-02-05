Арестован замминистра транспорта Краснодарского края Дашук

В СИЗО отправлены также бывшая глава союза дорожников Кубани Дарья Чубачук и предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все взятые под стражу являются фигурантами дела бывшего депутата Госдумы. Анатолия Вороновского.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы от Кубани Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и ряда других лиц. Приставы арестовали около 20 организаций, которые специализируются на дорожных работах.

В конце декабря 2025 года суд продлил срок ареста Анатолия Вороновского. Бывший вице-губернатор, которому грозит до 15 лет лишения свободы, заявил о невиновности по делу о получении взятки. По версии следствия, преступление он совершил еще до получения депутатского мандата, в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Кубани и курировал дорожную сферу.

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя министра транспорта региона Александра Дашука, бывшего гендиректора союза дорожников Кубани Дарьи Чубачук, а также предпринимателей Игоря Сердюка и Евгения Никогда. Все обвиняемые привлечены соответчиками по иску Генпрокуратуры, которая считает бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского и депутата Госдумы Андрея Дорошенко создателями схемы откатов, принесшей доход в 2,8 миллиарда рублей, сообщил 4 февраля «Коммерсантъ».

Арестованные Александр Дашук, Дарья Чубачук, Игорь Сердюк и Евгений Никогда уже обжаловали свои аресты в краевом суде.

Как пишет издание со ссылкой на материалы Генпрокуратуры, Анатолий Вороновский, став депутатом Госдумы, оказывал влияние на управленческие решения органов краевой власти. Ему помогали доверенные лица из числа чиновников. Среди них был замминистра транспорта Александр Дашук.

Игорь Сердюк, по данным правоохранительных органов, в 2018 году вступил в переговоры с Анатолием Вороновским, который тогда был вице-губернатором края, и пообещал вознаграждение за выгодные контракты на строительство и ремонт дорог. Вороновский за услуги потребовал передать ему часть бизнеса. Сердюк согласился и ввел в число учредителей «Усть-Лабинское ДРСУ» доверенное лицо Анатолия Вороновского Евгения Никогду.

В конце ноября 2025 года Анатолий Вороновский, ставший депутатом Госдумы в 2021 году, подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Перед этим, 11 ноября, Госдума одобрила лишение его депутатской неприкосновенности по представлению прокуратуры. Позднее Госдума досрочно лишила Вороновского мандата, удовлетворив его заявление.

Отметим, что 20 января Центральный районный суд Сочи принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко, а также 27 других ответчиков, среди которых числятся их родственники и аффилированные лица, говорится в карточке дела.

Ранее по тому же уголовному делу о мошенничестве были помещены под стражу Милана и Эльдар Дорошенко, дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, на которых он переоформил свой дорожно-строительный бизнес. Еще одним фигурантом дела является арестованный в январе экс-министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, уточняет РБК.

Подрядчиков, отказывавшихся работать на таких условиях, вытесняли с рынка. Полученные средства выводились в теневой оборот и использовались для развития подконтрольного бизнеса, сообщило издание «93.ru».

Прокладка магистралей вблизи жилых домов и проблемное состояние уже существующих дорог неоднократно становились причиной для жалоб жителей края. Так, в декабре 2025 года жители улицы Курчатова в Краснодаре призвали власти пересмотреть планы строительства автодороги на месте зеленой зоны отдыха около их домов. Обращения к чиновникам остались без реакции, пожаловались они. Согласно планам, новая автодорога будет идти от улицы Ростовское шоссе, проходить по улице Курчатова и выходить на улицу 40 лет Победы. В планах властей - снести часть путепровода и построить новую конструкцию, расширив проезжую часть с четырех до пяти полос.