За неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты два человека.

За неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России зафиксированы две жертвы. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах был убит 1 человек.

Перестрелка в Дагестане

28 января источники в силовых органах заявили о перестрелке на окраине села Уллубийаул в Карабудахкентском районе, в ходе которой были убиты два неизвестных, якобы открывших огонь по правоохранителям при проверке документов. Некоторые источники сообщили, что из машины нападавших были изъяты оружие и боеприпасы. По данным ФСБ, перестрелка сорвала подготовку терактов, спланированных неназванной запрещенной в России международной террористической организацией. Целями убитых были «объект религиозного культа», а также участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент.

Аресты и суды по террористическим статьям

26 января Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы Арсанали Мутукова по делу о диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры. Мутуков полностью признал свою вину. В марте и июне 2024 года он сжег релейные шкафы на железнодорожных перегонах на Кубани.

27 января на заседании суда в Москве обвинение запросило для стендапера из Ейска Артемия Останина и 5 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Максимальный срок по вмененной ему статье об экстремизме составляет шесть лет заключения.

Жительница Пятигорска обвинена в двух эпизодах содействия терроризму и в финансировании террористической деятельности. Согласно версии следствия, с 2016 по 2018 годы она переводила денежные средства участникам международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Своими переводами она, как утверждают силовики, преследовала цель содействия боевикам.

29 января жители Ингушетии Ахмед Сакалов и Мухаммад Тумгоев приговорены к 13 и 12 годам колонии соответственно по обвинению в подготовке диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.

Наурский районный суд Чечни зарегистрировал административное дело по статье о поиске "экстремистских материалов" против местного жителя Исы Магамадова. Это второй известный случай в России.

В Краснодарский краевой суд передано уголовное дело двух жителей Анапского района, обвиняемых в совершении диверсий, государственной измене и отмывании денег. Предъявленные статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях - пожизненное заключение. По версии следствия, она подожгли некие "объекты транспортной инфраструктуры" между железнодорожными станциями. Одному из обвиняемых 24 года, второму - 26 лет.

30 января суд приговорил к 18 годам колонии 52-летнего волгоградца Павла Палехова, заявив, что он занимался шпионажем. В сроке учтен и предыдущий приговор за нападение на силовика. По версии сотрудников ДПС, он пытался спровоцировать аварию, чтобы сбежать после задержания.

Двое жителей Дагестана заподозрены в причастности к организации, которая изучала и распространяла материалы экстремистского характера. По версии следствия, с октября 2019 года по настоящее время двое местных жителей активно «изучали и распространяли идеологические материалы данной экстремистской организации».

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

