Два жителя Кубани обвинены в диверсии и госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд рассмотрит дело двух жителей Анапского района, обвиненных в четырех поджогах на железной дороге.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. 26 января в Краснодарском крае на 12 лет был осужден Арсанали Мутуков, признавший себя виновным в поджоге двух шкафов с оборудованием на железной дороге.

В Краснодарский краевой суд передано уголовное дело двух жителей Анапского района, обвиняемых в совершении диверсий, государственной измене 1 и отмывании денег. Одному из обвиняемых 24 года, второму - 26 лет.

Дело расследовали сотрудники управления ФСБ. Согласно версии силовиков, двое знакомых совместно выполняли задания “представителя сил специальных операций Украины”.

С 29 апреля по 30 сентября 2024 года они подожгли некие “объекты транспортной инфраструктуры” между железнодорожными станциями Анапа и Гостагаевская, а также релейный шкаф сигнальной установки в поселке Горный Новороссийского района, сообщила 29 января прокуратура Кубани в своем Telegram-канале.

В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют, в том числе подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем 2 , связано с тем, что молодые люди получили за поджоги вознаграждение в криптовалюте, которую конвертировали в рубли и вывели на свои банковские карты, отметили в ведомстве. Суммы вознаграждений прокуратура не уточнила.

Имена обвиняемых в сообщении прокуратуры не названы, карточка дела на интернет-сайте Краснодарского краевого суда по состоянию на 00.43 мск сегодня недоступна. Комментариями фигурантов дела или их адвокатов относительно версии обвинения “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в конце декабря Краснодарский краевой суд признал четырех жителей Кубани - Семена Шипулина, Армана Айрапетяна, Даниила Евсеева и Максима Яглова, - виновными в совершении групповых диверсий на железной дороге, приговорив их срокам от 13 до 15 лет в колонии строгого режима.