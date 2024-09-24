24 сентября 2024, 14:18

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Ингушский общественный и политический деятель, член Ингушского комитета народного единства, бывший замдиректора государственного учреждения "Мемориальный комплекс жертвам репрессий" в Ингушетии. 12 июля 2019 года арестована. 15 декабря 2021 года приговорена к 7,5 годам колонии общего режима по "экстремистским" статьям.

ЕСПЧ и ШИЗО

18 сентября 2024 года стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили в отношении ингушской активистки Зарифы Саутиевой статью Европейской конвенции о запрете пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.. ЕСПЧ признал доказанным, что во время следствия силовики жестоко обращались с Зарифой и назначил ей 1000 евро компенсации .

21 сентября 2024 года администрация Зеленокумской женской колонии поместила Зарифу Саутиеву на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) за то, что она надела на построение колготки не того цвета. “Зарифа, ссылаясь на холодную погоду, надела черные теплые лосины, поскольку телесные ей не выдавались", – процитировала слова родственника Зарифы "Фортанга" .

Апелляция

11 мая 2023 года на заседании апелляционного суда Зарифа Саутиева заявила, что "акция была мирной, пока не вмешались росгвардейцы". Она отметила, что нет никаких доказательства, что она "вводила в заблуждение относительно акций", "координировала действия массовых незаконных мероприятий".

Зарифа Саутиева указала, что нет ни одной записи, потому что она не выступала публично, а "своим авторитетом" она "целиком обязана следователям". Саутиева не признала вину и попросила вынести оправдательный приговор .

Последнее слово и приговор

Зарифа Саутиева в начале своего последнего слова сказала, что не будет много говорить по существу дела, так как, если "у гособвинения не нашлось, что сказать по существу этого дела", то ей даже пытаться не стоит. Активистка рассказала о том, как ее запугивали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ее в июле 2019 года. Они намекали на пытки и всячески давили, добиваясь, чтобы она дала "какие нужно" показания. "И красной нитью в их речах звучало неуважение именно к суду. Они говорили: "Да не надейся ты на суд, тебя никто... не оправдает, судьи у нас на крючке, они всегда выполнят то, что им скажут". Я не верила в это, мне казалось это абсурдным. За что меня судить? Я и тогда была уверена в этом, и сейчас – что я ничего противозаконного не совершала", – рассказала Саутиева.

Она назвала ужасными условия, в которых содержатся женщины в пятигорском СИЗО. "Я уже 2,5 года в тюрьме, и в этой тюрьме я постоянно вижу, как нарушаются законы. Я хотела бы сейчас поговорить о тех условиях, в которых существуют арестованные люди", – отметила активистка.

15 декабря 2021 года судья Кисловодского городского суда Ставропольского края Янис Куцуров приговорил семерых лидеров ингушского гражданского протеста к длительным срокам лишения свободы. По ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей», до 10 лет лишения свободы), ч.2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе», до 6 лет лишения свободы) Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии общего режима, плюс ограничение свободы после выхода из колонии 7 месяцев, а также запрет занимать общественные должности 3 года. Срок, который Саутиева провела в СИЗО, будет засчитан день за полтора . Защитники намерены обжаловать приговор.

Судебное следствие

Дело семи лидеров протеста в Ингушетии о создании экстремистского сообщества рассматривается судом на Ставрополье с ноября 2020 года. Адвокат Джабраил Куриев отметил, что за годы работы впервые встречается с уголовным делом, когда на суде все свидетели не только защиты, но и обвинения дают показания только в пользу обвиняемых, не говоря уж о показаниях свидетелей защиты.

«С первых дней, как начались судебные заседания, было понятно: у суда не было желания разобраться с этим явно сфабрикованным уголовным делом по справедливости. Если бы это уголовное дело разбиралось по закону, то все обвиняемые давно были уже дома или вообще не были задержаны», - резюмировал Куриев.

9 марта 2021 года на суде один из свидетелей обвинения заявил, что Зарифа Саутиева давала указания участникам акции в Магасе сопротивляться силовикам. По словам адвоката Джабраила Куриева, свидетель при этом неверно описал внешность Саутиевой.

После завершения предварительного следствия в сентябре 2020 года Верховный суд России предписал рассматривать в Ставропольском крае дело семи лидеров протестов, которых, в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Зарифе Саутиевой, Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву, Багаудину Хаутиеву, Малсагу Ужахову и Исмаилу Нальгиеву. Первое судебное заседание по делу в отношении активистов состоялось 24 ноября в Кисловодском горсуде. Судья согласился на открытый процесс по делу, за исключением лишь некоторых заседаний.

Зарифа Саутиева обвиняется по двум статьям УК РФ: "Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей" (до 10 лет лишения свободы), "Участие в экстремистском сообществе" (до 6 лет лишения свободы) .

Туда и обратно

10 марта 2021 года Ставропольский краевой суд неожиданно прислушался к защите и отпустил Саутиеву под домашний арест. Однако уже через неделю, 16 марта, после апелляции прокуратуры, вернул ее в СИЗО. После этого решения другие лидеры ингушского протеста объявили голодовку и отказались от участия в процессе.

Также 15 сентября 2020 года Кассационный суд на Ставрополье признал, что Саутиева с 12 сентября по 11 декабря 2019 года содержалась под стражей безосновательно.

Мартовский митинг и арест

Организаторы и лидеры митинга в столице Ингушетии, прошедшего 26-27 марта 2019 года, в том числе и Зарифа Саутиева, неоднократно призывали сторонников протеста соблюдать порядок и придерживаться закона. Однако именно они были задержаны и арестованы.

12 июля вечером Зарифу Саутиеву задержали на федеральном КПП "Урух", расположенном на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Она заявила, что силовики угрожали ей. В ее отношении возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Суд арестовал ее и отправил в СИЗО. Ее называют первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам .

Адвокат Аральбек Думанишев, представляющий интересы другого активиста - Мусы Мальсагова, говорит, что лидеров протеста обвиняют в том, что они не сумели убедить толпу разойтись: "Якобы они могли оказать воздействие, но не оказали. При этом все они просили, чуть ли не умоляли всех разойтись, как их можно привлекать к ответственности?" .

3 апреля 2019 года Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

Против Соглашения о границе Ингушетии и Чечни

С самого начала осенних протестных акций против Соглашения о границе между Чечней и Ингушетией Зарифа Саутиева была в самой гуще событий. И как член Ингушского комитета народного единства, и как журналистка. Вместе со своей подругой журналисткой Изабеллой Евлоевой она вела прямые эфиры с протестов в соцсетях, давала комментарии журналистам и фактически фиксировала хронику происходящего .

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Биография

Саутиева Зарифа Мухарбековна родилась 1 мая 1978 года. Проживает в городе Сунжа . До ареста работала заместителем директора Мемориального комплекса жертвам репрессий. Ее знакомые вспоминают, что почти вся общественная деятельность, которую вел музей, была инициативой Зарифы .

* Организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** Организация, признанная Минюстом России исполняющей функции СМИ-иностранного агента.

Примечания