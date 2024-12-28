Зарифа Саутиева освободилась из колонии

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Ингушская активистка Зарифа Саутиева отбыла полный срок наказания по делу об экстремистском сообществе и освобождена из колонии в Зеленокумске.

Как писал "Кавказский узел", ингушские активисты после протестного митинга в Магасе, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам заключения, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам заключения. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. Зарифа Саутиева отбывала наказание в женской колонии Зеленокумска. В сентябре администрация колонии водворила ее на 15 суток в штрафной изолятор за то, что она на построение надела колготки не того цвета, хотя иных ей не выдали.

18 сентября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили в отношении ингушской активистки Зарифы Саутиевой статью о запрете пыток и бесчеловечного обращения, и назначил ей 1000 евро компенсации.

Осужденная по делу об участии в протестах в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах бывшая заместитель руководителя мемориального комплекса Ингушетии Зарифа Саутиева вышла из Зеленокумской женской колонии, сообщил "Интерфаксу" адвокат Магомед Беков.

"Зарифа Саутиева вышла из колонии после отбытия полного срока заключения, едем домой", - сказал Беков.

Адвокат Калой Ахильгов, который защищал других участников процесса, также подтвердил освобождение Саутиевой. "Наша подзащитная Зарифа Саутиева дома. Дома после отбытия полного срока наказания! Ждем остальных!", - написал он в своем Telegram-канале.

Саутиеву у колонии с цветами встретили близкие, сообщила "Фортанга", опубликовав фото.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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