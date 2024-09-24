Саутиева отправлена в штрафной изолятор из-за цвета ее колготок

24 сентября 2024, 09:48

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Администрация колонии в Зеленокумске водворила на 15 суток в штрафной изолятор Зарифу Саутиеву за то, что она на построение надела колготки не того цвета, поскольку иных ей не выдали, рассказал ее родственник. Комментируя наказание Саутиевой в Telegram, жители Ингушетии отметили, что оно нарушает права человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили в отношении ингушской активистки Зарифы Саутиевой статью о запрете пыток и бесчеловечного обращения, и назначил ей 1000 евро компенсации.

Администрация Зеленокумской женской колонии, в которой Зарифа Саутиева отбывает срок наказания, поместила ее на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) за то, что она надела на построение колготки не того цвета, рассказал ее родственник.

"Причиной стало то, что вчера на построении, где должен был присутствовать начальник колонии, от всех заключенных потребовали быть в телесных колготках. Зарифа, ссылаясь на холодную погоду, надела черные теплые лосины, поскольку телесные ей не выдавались", – привела 21 сентября в своем телеграм-канале его слова "Фортанга".

Позже Саутиева подчинилась указанию администрации колонии и надела колготки телесного цвета, согласно правилам внутреннего распорядка. Но вечером на построении она была вновь в теплых колготках, поскольку на улице холодно. За это администрация колонии поместила ее в ШИЗО.

Штрафной изолятор в Зеленокумской женской колонии представляет собой маленькую бетонную камеру, привело издание слова бывшей заключенной. "Там с тобой может случиться что угодно, и ничего не докажешь", – отметила она.

Начальник колонии придирается к заключенным из-за любых мелочей, добавила женщина.

Помещение в ШИЗО является способом давления на политических заключенных, осужденных по делам, связанных с протестами, сказал на условиях анонимности один из фигурантов "ингушского дела", вышедший на свободу. Он добавил, что к таким заключенным администрация колонии относится с особой предвзятостью.

Пост о том, что Зарифа Саутиева помещена в ШИЗО опубликовал 22 сентября телеграм-канал "News_Ingushetii Official", на который подписаны около 10,6 тысячи пользователей. На 09.30 мск 24 сентября эта запись набрала около 3,7 тысячи просмотров и 26 комментариев.

"Эти [экспрессивное выражение] только с женщинами могут воевать", – написал пользователь с ником Lono.

"Позор. Нашу женщину специально посадили, чтобы показать место нашим чиновникам", – считает МБ.

"Пусть горит в аду этот начальник и все, кто причастен к ее нахождению там", – заявил пользователь Faaa.

"Это уже нарушение прав человека. И до колготок придрались", – отметил пользователь Mado.

"Вот тут и начинается показ мужества и чести нашей власти", – написал в другом комментарии пользователь МБ.

"Какая честь, какое мужество? Когда у них это было?" – написал ему в ответ Т1мхо Г1алг1а.

Напомним, ингушские активисты после протестного митинга в Магасе, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам заключения, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам заключения. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. Зарифа Саутиева отбывает наказание в женской колонии Зеленокумска.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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