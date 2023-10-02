Зарифа Саутиева этапирована в Зеленокумск

02 октября 2023, 11:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушская активистка Зарифа Саутиева этапирована из СИЗО в Пятигорске в Зеленокумск, где будет отбывать срок наказания в женской колонии по делу о создании экстремистского сообщества.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что апелляционная инстанция оставила в силе сроки лишения свободы ингушским активистам, но ужесточила условия дополнительного наказания. Адвокаты подсудимых заявили, что подадут кассационную жалобу. Решение суда было ожидаемым, заявили члены Совета тейпов Ингушетии, побывавшие на оглашении приговора.

Зарифа Саутиева из СИЗО в Пятигорске этапирована в Зеленокумск, где продолжит отбывать наказание в колонии, сообщил адвокат Билан Дзугаев, слова которого 1 октября привела "Фортанга".

Сообщение о том, что Саутиева этапирована в Зеленокумск, опубликовал на своей странице в Instagram* правозащитник Магомед Муцольгов. На 10.05 мск 2 октября этот пост набрал 221 отметку "нравится" и 133 комментария. Большая часть их авторов высказала Саутиевой слова поддержки.

"Бедная девушка, тяжёлые испытания, – отметил пользователь astachfirulach.

"Зарифа, держись пожалуйста, мы с тобой", – написал пользователь khash_oo1.

"Зарифа ты наша гордость, [Слава богу], что вы живые и здоровые. Это испытание Аллахом воздастся. Просто терпения, как бы это ни было, так суждено было. Но ты в глазах своего народа самая лучшая", – отметил пользователь hmao000001.

"Когда бедная теперь с мужем увидится? Хоть бы там женщины в колонии ее не преследовали", – пожелала madinaingusskaa.

Адвокат Калой Ахильгов ранее сообщил, что ингушские активисты будут отбывать наказание в разных колониях.

"Ахмед Барахоева отправляют отбывать наказание в Ярославль. Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова отправляют в Волгоград. Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева и Исмаила Нальгиева – в колонию в хуторе Дыдымикин Ставропольского края. Зарифу Саутиеву – в женскую колонию в Зеленокумск Ставропольского края", – написал Ахильгов 22 сентября в своем-телеграм канале.

Напомним, ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам заключения, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.