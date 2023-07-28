Защита указала на ужесточение наказания ингушским активистам

28 июля 2023, 14:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция оставила в силе сроки лишения свободы ингушским активистам, но ужесточила условия дополнительного наказания, указали адвокаты подсудимых, пообещав подать кассационную жалобу. Решение суда было ожидаемым, заявили члены Совета тейпов Ингушетии, побывавшие на оглашении приговора.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако сегодня суд оставил приговор в силе.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сроки наказания остались теми же, но некоторые изменения в приговор были внесены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев. Так, его подзащитному, которому после окончания срока суд первой инстанции назначил ограничение свободы на 1,5 года, изменили это ограничение с "по месту пребывания" на "в пределах муниципального округа".

"Я считаю, суд ужесточил в этом плане приговор безо всяких на то юридических оснований. Потому что получается, что раньше он [Малсаг Ужахов] мог по всей республике ездить [в 1,5-годовой период после отбывания основного наказания], а сейчас он не сможет за пределы поселения Барсуки выезжать", - пояснил Куриев.

Никаких изменений в приговор с юридической точки зрения суд не внес, были уточнены лишь некоторые технические моменты, указал адвокат Ахмеда Барахоева Андрей Плотников. "Приговор оставлен в силе, жалобы адвокатов не удовлетворены, хотя в ходе процесса защита не оставила от приговора камня на камне. Приговор был проанализирован полностью, до последней точки, один только Магомед Абубакаров разбирал его 29 часов, наглядно продемонстрировав, что весь приговор основан лишь на домыслах и предположениях. Но, как видим, всё оставлено в силе", - сказал Плотников корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защита предполагала такой исход. "Мы с самого начала знали, что они не будут что-то в приговоре менять, так как это дело на контроле, и чтобы малейшее изменение в приговор внести - нужно было проявить большую волю, и что этого не произойдет - нам было очевидно", - сказал он, добавив, что защита в ближайшее время начнет готовить кассационную жалобу.

Адвокат отметил, что, помимо общего приговора, он отдельно поднимет вопрос о том, что его подзащитный в начале апреля был удален с заседаний суда - и возвращен только на последнее слово. "Он был удален незаконно. Лишен возможности выступать, что-то дополнять, комментировать, задавать вопросы. Да, адвокаты присутствовали в зале, но это не то же самое, когда присутствует обвиняемый. В первую очередь он там должен быть, а мы лишь поддерживаем его позицию. Удаление Ахмеда с суда было очевидным нарушением его права на защиту, и я буду указывать это в кассационной жалобе, помимо жалобы на сами решения судов первой и второй инстанции", - сказал Плотников.

Он добавил, что 26 июля провел несколько часов со своим подзащитным в СИЗО. Физическое состояние Барахоева "удовлетворительное", но, подчеркнул защитник, ему нужен медицинский уход, который в местах лишения свободы обеспечен быть не может. "У него есть заболевания, он перенес несколько операций незадолго до задержания. Хотя духом Ахмед по-прежнему силен", - сказал адвокат.

Адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков также считает, что суд апелляционной инстанции ужесточил наказание. "Приговор первой инстанции указал, что, после отбывания наказания в колонии, они (в течение 1,5 года) не смогут покидать пределы постоянного места жительства. А постоянное место жительства - это, по сути, Республика Ингушетия. А апелляционный суд уточнил, что они не смогут покидать пределы своего муниципального округа. Для общественных деятелей, которые не привыкли сидеть дома, невозможность покинуть пределы населенного пункта, в котором они живут, это очень тяжело. Мы будем обжаловать решение этого суда в кассационной инстанции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У суда собралось несколько десятков человек, которые пришли поддержать подсудимых, в том числе 12-15 человек из Совета тейпов Ингушетии. "Я считаю сегодняшнее решение абсолютно несправедливым. Какая была работа проделана, сколько было доказательств предоставлено (адвокатами)... Теперь даже растерянность какая-то. Нет слов. Хотя это было ожидаемо, что не изменят ничего. Ну, ничего, выдержим", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета тейпов Муса Харсиев.

Другой член совета тейпов Осман Оздоев воспринял решение суда резко отрицательно. "Столько труда, столько работы адвокатов было - они всё оставили без внимания. Настроение плохое очень. Никакой справедливости, никакого человеческого отношения там нет, и никакой чести там нет тоже", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время сами подсудимые восприняли решение спокойно, отметил Оздоев, который слушал приговор в зале суда. "Они держатся молодцом. Бодрые были, спокойные. Наверное, были к этому готовы", - рассказал он.

Оздоев добавил, что такие решения "убивают всякую надежду на то, что в России возможно правосудие". "Ни веры уже не осталось, ни надежды на этот закон. Видимо, сверху было указание. И так это всё у нас и происходит", - сказал активист.

Член совета тейпов и родной брат Малсага Ужахова Саварбек Ужахов признался, что рассчитывал на смягчение приговора. "Я не ожидал. Думал, хотя бы полгода они снимут. Конечно, многие, кто бывал на заседаниях, я в том числе, видели отношение суда, всю эту предвзятую атмосферу. Адвокатам приходилось с боем прорываться, каждое ходатайство, а прокурор если что скажет - судьи это воспринимали безо всяких возражений. Отношение было понятно. Но всё же я думал, что такая работа адвокатов должна была повлиять. Там Андрей Сабинин, Магомед Абубакаров и все остальные адвокаты - они разложили всё буквально по полочкам, прошлись по всему приговору и показали, что там нет ни одного пункта, который бы имел под собой основания, какие-то доказательства, показали, что всё это - голословно. Поэтому я надеялся, что немного снизят, но нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Саварбека Ужахова, состояние его старшего брата оставляет желать лучшего. "Состояние здоровья среднее, даже ниже среднего... Ему все-таки 71 год скоро. Он инвалид, у него сахарный диабет, несколько операций, удалена щитовидка. Ему нужны нормальные условия, а в камере ему тяжело, конечно. Особенно со скидкой на возраст. Не для пожилых людей такое", - сказал он.

Семья Бараха Чемурзиева не смогла приехать на оглашение приговора, но очень ждала этого решения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Чемурзиева Асият. "На приговор поехали трое дядей Бараха, а я осталась дома, с детьми и стариками. Мы с мамой (Бараха Розой) не спали всю ночь. Очень надеялись, что приговор будет смягчен. Но нет. У меня нет слов что-то комментировать. Это всё - огромная несправедливость", - сказала Асият.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.